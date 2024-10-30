Ариана Гранде вышла на зеленую дорожку в шикарном платье от Вивьен Вествуд (фото)

Актриса Ариана Гранде в дизайнерском платье продемонстрировала стройную фигуру и безупречный вкус. Ее нарядное белоснежное платье чем-то напоминало свадебное.

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Американская певица, актриса Ариана Гранде выглядела великолепно, когда во вторник, 29 октября, появилась в роскошном белом платье на церемонии вручения премии WSJ Magazine Innovator Awards 2024, сообщает Daily Mail.

31-летняя звезда вышла на зеленую дорожку в Музее современного искусства в Нью-Йорке в белом платье-бюстье, продемонстрировав стройную фигуру и некоторые из своих многочисленных татуировок, включая недавно нанесенное изображение ее персонажа из сериала "Злая" на тыльной стороне ладони.

Ариана была одета в ослепительно-белое платье от знаменитого дизайнера Вивьен Вествуд с пышной юбкой, открытыми плечами и аккуратным лифом с замысловатой мерцающей вышивкой в ​​виде цветочных узоров. Пышный слой тюля вокруг бедер создавал эффектную форму, в то время как остальная часть юбки состояла из более полупрозрачных слоев. Ариана дополнила свой образ блестящими белыми туфлями на шпильке с острым носком. Свои светлые волосы она собрала в элегантный пучок и нанесла безупречный вечерний макияж. Из украшений на певице Thank U, Next было потрясающее бриллиантовое ожерелье и комплект сверкающих сережек.

Актриса Ариана Гранде Фото: Getty Images

К белокурой красавице на шоу присоединилась ее коллега по сериалу "Злая" Синтия Эриво, актрисы мило позировали многочисленным фотографам.

Напомним, 23 октября сообщалось, что Ариана Гранде и Синтия Эриво устроили для семьи Кардашьян пижамную вечеринку.