Бойфренд Аріани Гранде Ітан Слейтер розповів про роман зі співачкою (фото)

Ітан Слейтер повідомив дружині про свій новий роман особисто за кілька днів до того, як новину поширили ЗМІ. Аріана Гранде також розлучилася зі своїм чоловіком Далтоном Гомесом.

Американський актор Ітан Слейтер заговорив про новий роман з акторкою і співачкою Аріаною Гранде і зізнався, що йому "важко" через те, що їхні стосунки зі співачкою опинилися на очах у громадськості, пише Мirror.

Актор був помічений позуючим на самоті на червоній доріжці "Злий", а хітмейкерка була сфотографована з колегою по фільму Синтією Еріво.

Ітан мав вишуканий вигляд у темно-зеленому піджаку, доповненому чорними штанами і відповідною краваткою-метеликом. Пара вперше зустрілася на зйомках екранізації мюзиклу Wicked 2022 року. Але їхні стосунки викликали гучні обговорення в інтернеті, оскільки на той час Ітан і Аріана офіційно перебували у шлюбі. Ітан був одружений зі своєю дружиною Ліллі Джей, з якою у нього є спільна дитина, а Аріана була одружена з ріелтором Далтоном Гомесом. Повідомляється, що Ітан і Аріана закрутили роман під час зйомок двосерійного фільму нового фільму.

Коментуючи свої стосунки із зіркою "Королеви крику", він сказав: "Я думаю, було щось дійсно складне в тому, що погляди на речі з твого особистого життя обговорюються публічно. Дуже важко бачити, як люди, які нічого не знають про те, що відбувається, коментують і будують здогадки, а потім неправильно відгукуються про людей, яких ти любиш". Зараз, рік потому, пара, схоже, стає сильнішою, незважаючи на скандал, що оточував їхній роман. Закохані розірвали стосунки зі своїми колишніми партнерами. Ітан повідомив дружині про роман особисто за кілька днів до того, як новину поширили ЗМІ. Зараз Ітан і Аріана нічого не приховують і більш спокійно обговорюють свої нові романтичні стосунки.

Фільм "Зла" заснований на романі Грегорі Магуайра, що розповідає історію Злої Відьми Заходу з Чарівника країни Оз. У фільмі актриса Синтія Еріво грає головну героїню, Аріана — її найкращу подругу Галінду, яка перетворюється на Добру Відьму Півночі, а Ітан грає Бока, який відчайдушно намагається завоювати любов Галінди.

Раніше, 31 жовтня, повідомлялося, що Аріана Гранде знялася в кампейні Swarovski.