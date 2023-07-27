Бойфренд Аріани Гранде розлучається з дружиною через новий роман

Ітан повідомив дружині про роман особисто за кілька днів до того, як новину поширили ЗМІ.

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31-річний бойфренд співачки Аріани Гранде Ітан Слейтер розлучається з дружиною Ліллі Джей, яка в серпні минулого року стала матір'ю їхнього первістка. Інфрпмацію про це поширюють західні ЗМІ, зокрема TMZ.

За інформацією таблоїда, він офіційно подав заяву на розлучення 26 липня, лише за кілька днів після того, як чутки про роман між ним і Аріаною поширилися Інтернетом. Як пише Us Weekly, Ітан сам розповів дружині про нове кохання. Він з Ліллі був у шлюбі п'ять років, вони знайомі ще зі школи, і для неї новина про роман стала шоком, хоча ще зовсім недавно вона відвідувала знімальний майданчик і знайомилася з майбутньою розлучницею.

Ітан Слейтер із дружиною Ліллі Джей

Тепер Джей, кажуть її друзі, почувається зрадженою, спустошеною і дуже засмученою тим, що її син зростатиме в неповній сім'ї.

Аріана та Ітан, найвідоміший за роллю в бродвейському мюзиклі про Губку Боба Квадратні Штани, познайомилися на зйомках фільму "Зла" в Англії. Уже тоді вони не приховували ніжних почуттів, у перервах між дублями трималися за руки і ніжно воркували.

Аріана Гранде не так давно розлучилася зі своїм чоловіком-ріелтором Далтоном Гомесом, за якого вийшла два роки тому і була налаштована на довге і щасливе сімейне життя. Однак зацикленість обох з подружжя на кар'єрі внесла свої корективи і розвела їхні дороги в різні боки.

Після розставання артистка сильно схудла, на що звернули увагу її шанувальники.

Наразі ні Ітан, ні Аріана ніяк не прокоментували чутки про стосунки.

Раніше Фокус писав, що Аріана Гранде повідомила про розлучення з чоловіком.