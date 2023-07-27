Бойфренд Арианы Гранде разводится с женой из-за нового романа

Итан сообщил жене о романе лично за несколько дней до того, как новость распространили СМИ.

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31-летний бойфренд певицы Арианы Гранде Итан Слейтер разводится с женой Лилли Джей, которая в августе прошлого года стала матерью их первенца. Инфрпмацию об этом распространяют западные СМИ, в том числе TMZ.

По информации таблоида, он официально подал заявление на развод 26 июля, всего через несколько дней после того, как слухи о романе между ним и Арианой распространились по Интернету. Как пишет Us Weekly, Итан сам рассказал жене о новой любви. Он с Лилли был в браке пять лет, они знакомы еще со школы, и для нее новость о романе стала шоком, хотя еще совсем недавно она посещала съемочную площадку и знакомилась с будущей разлучницей.

Итан Слейтер с женой Лилли Джей

Теперь Джей, говорят ее друзья, чувствует себя преданной, опустошенной и очень расстроена тем, что ее сын будет расти в неполной семье.

Ариана и Итан, наиболее известный по роли в бродвейском мюзикле про Губку Боба Квадратные Штаны познакомились на съемках фильма "Злая" в Англии. Уже тогда они не скрывали нежных чувств, в перерывах между дублями держались за руки и нежно ворковали.

Ариана Гранде не так давно рассталась со своим мужем-риэлтором Далтоном Гомесом, за которого вышла два года назад и была настроена на долгую и счастливую семейную жизнь. Однако зацикленность обеих супругов на карьере внесла свои коррективы и развела их дороги в разные стороны.

После расставания артистка сильно похудела, на что обратили внимание ее поклонники.

На данный момент ни Итан, ни Ариана никак не прокомментировали слухи об отношениях.

Ранее Фокус писал, что Ариана Гранде сообщила о разводе с мужем.