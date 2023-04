Аріана Гранде відповіла хейтерам, які критикували її за виснажений вигляд

Раніше співачці писали, що на нових фото вона виглядає надто худою.

Related video

Аріана Гранде опублікувала в TikTok відеозвернення до своїх фанів і попросила не критикувати її зовнішність. Про це пише Daily Mail.

29-річна співачка заявила у відео, що вона здоровіша, ніж будь-коли. Днями вона була на зйомках у Лондоні, і її шанувальники були вражені тим, як змінилася її зовнішність.

Вони почали писати Аріані, що вона виглядає надто виснаженою, а її обличчя стало надто худим. Але вона сказала, що версія її тіла, з якою її порівнювали люди, була "найнездоровішою версією її тіла", і вона вважає свою нинішню зовнішність значним покращенням свого здоров'я.

Аріану Гранде критикували через зовнішність

"Є багато різних видів прекрасного і багато способів виглядати здоровою і красивою. Те, як моє тіло виглядає зараз, ви порівнюєте з тим, що насправді було найнездоровішою версією мене. Я приймала антидепресанти та неправильно харчувалася. Я знаходилася в найнижчій точці. моє життя. Хоча моє тіло в тому його вигляді та здавалося вам здоровим, здоровим воно насправді не було", — заявила Гранде.

Вона зазначила, що її обличчя виглядає так, як виглядає просто тому, що вона не нанесла макіяж і не наклеїла накладні вії. Тож це точно не причина, щоб переживати за неї.

Аріана Гранде відповіла критикам

Аріана Гранде сказала, що навіть коли люди говорять, на їхню думку, дбайливі зауваження і з найкращих спонукань, але це не те, що треба робити.

Співачка запропонувала своїм шанувальникам зосередитися на компліментах, які не торкаються фізичних особливостей інших людей або просто навчитися ігнорувати будь-які риси в ній та інших людях, які їм не подобаються.

"Я думаю, що ми повинні допомагати один одному працювати над тим, щоб просто бути в комфорті та забезпечувати безпеку один одного", — додала вона.

Аріана Гранде кілька років тому Фото: Ariana Grande/Instagram

Аріана Гранде відкрито говорила про те, що перебувала в депресії та приймала велику кількість антидепресантів. У неї розвинувся посттравматичний стрес після вибуху бомби на її концерті в Манчестері, Англія, у 2017 році, внаслідок якого загинули 23 особи та понад 1000 отримали поранення.

Терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій, коли відвідувачі концерту намагалися залишити місце проведення концерту, внаслідок чого 23 особи загинули та понад 1000 отримали поранення. Серед загиблих були діти та підлітки. Відповідальність за теракт взяла він Ісламська держава.

Гранде не постраждала, але вона була глибоко шокована. У 2018 році співачка випустила пісню Get Well Soon наприкінці якої додано 40 секунд тиші на згадку про загиблих на теракті в Манчестері. Пісня триває 5 хвилин 22 секунди, що є посиланням на дату теракту — 22 травня (22.05).

Нагадаємо, минулого року до будинку Аріани Гранде проникнув сталкер, який уже рік переслідував її та хотів з нею зустрітися.