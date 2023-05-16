Катрин Денев на открытии Каннского кинофестиваля 2023 прочла стихотворение Леси Украинки

Актриса прочла стихотворение "Надія" на французском языке.

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Французская актриса Катрин Денев во время церемонии открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля прочитала по-французски стихотворение Леси Украинки "Надежда". Видео опубликовал телеканал France 2.

А позже и глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео у себя в Telegram, написав: "Непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" во время церемонии открытия. Мир кино поддерживает нашу страну. Мы очень благодарны за солидарность".

Катрин Денев прочла стихотворение Леси Украинки

Напомним, это стихотворение впервые было опубликовано в журнале "Заря" в 1887 году. Это первое стихотворение Леси Украинки. Она написала его, узнав о судьбе своей тети Елены Косач (в браке Тесленко-Приходько), которую сослали в Сибирь за участие в революционном движении. Стихотворение звучит так:

Надія

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Напомним, Каннский международный кинофестиваль в 76-й раз пройдет с 16 по 27 мая. Сегодня, в день открытия, состоялась премьера фильма Джонни Деппа и Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри".