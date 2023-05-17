17 мая 2023 года: мученицы Пелагии — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя обрывать растения и обижать птиц.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мученицы Пелагии. Она была подвергнута пыткам за то, что отказалась выходить замуж за императора Диоклетиана, потому что исповедовала христианство. Пелагия была сожжена на огне.

Что нельзя делать 17 мая:

обрывать растения;

ссориться с родными, злословить;

пить алкогольные напитки;

обижать птиц, особенно ворон.

Народные приметы и поверья:

на калине появились цветы – можно сеять в открытую почву огурцы, тыквы, бобы, кукурузу;

много майских жуков к засушливой погоде;

слышно как кукует кукушка – ждите хорошую погоду;

дождливый день – будет хороший урожай.

День ангела празднуют:

Антоний, Валериан, Кирилл, Леонтий, Никита, Мирослава, Мария.

Родились в этот день:

1953 год — Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана (с 2019).

Также в этот день:

1718 год — британский юрист Джеймс Пакл получил патент на первый в мире пулемет;

1861 год — первое в мире туристическое бюро отправляет в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж);

1916 год — в Великобритании впервые в мире совершают переход на летнее время;

1997 год — Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд);

2009 год — вышла первая, тестовая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.