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Стиль жизни

Блейк Лайвли кардинально изменила имидж (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Многодетную маму заметили на съемках нового фильма.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли кардинально изменила имидж. Об этом пишет Daily Mail.

Многодетную маму заметили на съемочной площадке с Джастином Бальдони в Нью-Йорке, что стало ее первым проектом после того, как звезда родила четвертого ребенка.

Знаменитость была в светло-коричневом платье, которое демонстрировало ее тело после рождения ребенка. Впрочем, волосы жены Райана Рейнольдса стали рыжими. Вероятно, это был парик для образа в картине, однако, возможно, актриса действительно сменила прическу.

Звезда "Сплетницы", родившая четвертого ребенка в феврале 2023, и 39-летний Джастин Бальдони снимаются вместе в фильме "Все заканчивается на нас", экранизации романтического бестселлера Колин Гувер 2016 года.

Что касается ювелирных украшений, то Блейк продемонстрировала разнообразные эффектные кольца.

Новая картина многодетной мамы рассказывает о главной героине по имени Лили Блум, которую играет Лайвли. Она переезжает из своего родного города, чтобы начать новую жизнь и открыть собственное дело, и считает, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Блейк Лайвли

Напомним, Блейк Лайвли сходила с дочерьми на концерт Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о комментарии Райана Рейнольдса о рождении четвертого ребенка в их семье.