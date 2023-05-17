Блейк Лайвлі кардинально змінила імідж (фото)

Багатодітну маму помітили на зйомках її нового фільму.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі кардинально змінила імідж. Про це пише Daily Mail.

Багатодітну маму помітили на знімальному майданчику з Джастіном Бальдоні в Нью-Йорку, що стало її першим проєктом після того, як зірка народила четверту дитину.

Знаменитість була у світло-коричневій сукні, яка демонструвала її тіло після народження дитини. Втім, волосся дружини Раяна Рейнольдса стало рудим. Ймовірно, це була перука для образу в картині, проте, можливо, акторка справді змінила зачіску.

Зірка "Пліткарки", яка народила четверту дитину в лютому 2023, і 39-річний Джастін Бальдоні знімаються разом у фільмі "Все закінчується на нас", екранізації романтичного бестселера Колін Гувер 2016 року.

Що стосується ювелірних прикрас, то Блейк продемонструвала різноманітні ефектні каблучки.

Нова картина багатодітної мами розповідає про головну героїню на ім’я Лілі Блум, яку грає Лайвлі. Вона переїжджає зі свого рідного міста, щоб почати нове життя і відкрити власну справу, і вважає, що все занадто добре, щоб бути правдою.

Блейк Лайвлі

Нагадаємо, Блейк Лайвлі сходила з доньками на концерт Тейлор Свіфт.

Також Фокус писав про коментар Раяна Рейнольдса щодо народження четвертої дитини у їхній родині.