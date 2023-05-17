Винтаж и бриллианты: во что Chanel одел фаворитку короля в фильме "Жанна Дюбарри"

Майвенн Ле Беско изначально хотела видеть свою героиню в костюмах от французского модного Дома, в которых была прямая отсылка к Эпохе Просвещения.

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Каннский фестиваль в этом году открылся исторической драмой "Жанна Дюбарри", главные роли в котором сыграли Джонни Депп и Майвенн Ле Беско. Последняя по совместительству стала и режиссером картины. Фильм показывает не только Францию времен Людовика XV, но и поражает богатством интерьеров и костюмов. Как пишет Symbol, над образами героини Майвенн работала команда Chanel, прекрасно воплотившая роскошь и шик королевского двора.

Кто такая Жанна Дюбарри?

Жанна Дюбарри – куртизанка и последняя любовь короля Людовика XV. Она имела очень много врагов при дворе, слыла транжирой и славилась многочисленными связями с мужчинами. В то же время Жанна обожала искусство и не жалела денег на гонорары художников, музыкантов и портных. Именно эту ее сторону хотела показать Майвенн.

"Я хотела, чтобы платья Жанны были не слишком вычурными и богато декорированными. Мне хотелось видеть чистый и лаконичный дизайн, выполненный в прекрасных материалах", – говорит Ле Беско.

С ней согласен художник по костюмам Юрген Доринг:

"Мне не нравится зацикливаться на первоисточниках, картинах или исторической литературе. Я хочу вырваться из этого замкнутого пространства и пересказать ту эпоху на современный лад, добавив туда воздуха. Сотрудничество с Chanel сделало это возможным".

Архивы Chanel времен Карла Лагерфельда

В основе ансамблей к фильму – архивные наряды Chanel времен Карла Лагерфельда, который отличался любовью к антиквариату, а в его коллекциях часто угадывались отсылки к костюму Эпохи Просвещения.

Для съемок выбрали шесть костюмов, дополнив их драгоценностями, головными уборами Maison Michel и украшениями Goossens.

"Когда началась подготовка к съемкам, я делала очень много записей и пометок, в том числе по вещам 80-х и 90-х, вдохновленных XVIII веком. Именно поэтому я хотела сотрудничать с Виржини Виар, креативным директором Chanel Вместе мы доработали несколько архивных вещей, которые подходили под концепцию фильма", – отметила Майвенн.

Виржини Виар и Юрген Доринг переосмыслили несколько культовых архивных ансамблей. Например, пышное корсетное платье из твида цвета яичной скорлупы, в котором на кутюрном показе осень-зима 1992 на подиум вышла муза Лагерфельда Клаудиа Шиффер, а на красную дорожку недавнего Met Gala – Дуа Липа. Специально для съемок его дополнили укороченным жакетом. Также для фильма были созданы обновленная версия кремового платья с перьями и длинным шлейфом из весенне-летней кутюрной коллекции 2000 года и летящее платье с полупрозрачными воланами из небесно-голубой органзы, вдохновленное коллекцией 1995 года. Образы также дополнили головные уборы, заботливо созданные вручную мастерами легендарного ателье Maison Michel.

И немного о бриллиантах

Что касается украшений, то команда Chanel предложила дополнить ансамбли драгоценностями, повторяющими дизайн изделий из коллекции Высокого ювелирного искусства 1932 года Bijoux de Diamants – первой, созданной самой Габриэль Шанель.

Для съемок воссоздали колье Franges с "бахромой" из белого золота и бриллиантов, серьги из японского жемчуга, белого золота и бриллиантов Plume, повторяющие очертания перьев, и колье Ruban из платины, белого золота и 855 бриллиантов, выполненное в виде завязанного вокруг шеи банта.

Ранее Фокус писал, что Джонни Деппа на премьере "Жанны Дюбарри" встретили продолжительными овациями.