Вінтаж та діаманти: у що Chanel одягнув фаворитку короля у фільмі "Жанна Дюбаррі"

Майвен Ле Беско від самого початку хотіла бачити свою героїню в костюмах від французького модного Будинку, в яких було пряме посилання до Епохи Просвітництва.

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Каннський фестиваль цього року відкрився історичною драмою "Жанна Дюбаррі", головні ролі у якій зіграли Джонні Депп та Майвен Ле Беско. Остання за сумісництвом стала і режисером картини. Фільм показує не лише Францію часів Людовіка XV, а і вражає багатством інтер'єрів та костюмів. Як пише Symbol, над образами героїні Майвен працювала команда Chanel, яка чудово втілила розкіш і шик королівського двору.

Хто така Жанна Дюбаррі?

Жанна Дюбаррі – куртизанка та останнє кохання короля Людовіка XV. Вона мала дуже багато ворогів при дворі, славу марнотратки і численні зв'язки з чоловіками. У той же час Жанна любила мистецтво і не шкодувала грошей на гонорари художників, музикантів та кравців. Саме цю її сторону хотіла показати Майвен.

"Я хотіла, щоб сукні Жанни були не надто химерними і багато декорованими. Мені хотілося бачити чистий і лаконічний дизайн, виконаний у прекрасних матеріалах", – каже Ле Беско.

З нею згоден художник з костюмів Юрген Дорінг:

"Мені не подобається зациклюватися на першоджерелах, картинах чи історичній літературі. Я хочу вирватися з цього замкнутого простору і переказати ту епоху на сучасний лад, додавши туди повітря. Співпраця з Chanel робила це можливим".

Архіви Chanel часів Карла Лагерфельда

В основі ансамблів до фільму – архівні вбрання Chanel часів Карла Лагерфельда, який вирізнявся любов'ю до антикваріату, а в його колекціях часто вгадувалися посилання на костюм Епохи Просвітництва.

Для зйомок вибрали шість костюмів, доповнивши їх коштовностями, головними уборами Maison Michel та прикрасами Goossens.

"Коли почалася підготовка до зйомок, я робила дуже багато записів та позначок, зокрема з речей 80-х та 90-х, натхнених XVIII століттям. Саме тому я хотіла співпрацювати з Віржині Віар, креативною директоркою Chanel. Разом ми доопрацювали кілька архівних речей, які підходили до концепції фільму", — зазначила Майвенн.

Віржині Віар та Юрген Дорінг переосмислили кілька культових архівних ансамблів. Наприклад, пишна корсетна сукня з твіду кольору яєчної шкаралупи, в якій на кутюрному показі осінь-зима 1992 року на подіум вийшла муза Лагерфельда Клаудіа Шиффер, а на червону доріжку недавнього Met Gala – Дуа Ліпа. Спеціально для зйомок її доповнили укороченим жакетом. Також для фільму були створені оновлена версія кремової сукні з пір'ям і довгим шлейфом з весняно-літньої кутюрної колекції 2000 року і сукня з напівпрозорими воланами з небесно-блакитної органзи, натхнена колекцією 1995 року. Образи також доповнили головні убори, дбайливо створені вручну майстрами легендарного ательє Maison Michel.

І трохи про діамантів

Що стосується прикрас, то команда Chanel запропонувала доповнити ансамблі коштовностями, що повторюють дизайн виробів із колекції Високого ювелірного мистецтва 1932 Bijoux de Diamants – першої, створеної самою Габріель Шанель.

Для зйомок відтворили кольє Franges з "бахромою" з білого золота та діамантів, сережки з японських перлів, білого золота та діамантів Plume, що повторюють обриси пір'я, та кольє Ruban із платини, білого золота та 855 діамантів, виконане у вигляді банту, зав'язаного навколо шиї.

Раніше Фокус писав, що Джонні Деппа на прем'єрі "Жанни Дюбаррі" зустріли тривалими оваціями.