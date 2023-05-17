77-летняя женщина добилась свадьбы своей мечты, выйдя замуж за себя

Женщина из Огайо вышла замуж за любовь всей своей жизни — за себя.

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77-летняя Дороти "Дотти" Фидели отпраздновала свою любовь к себе уникальной свадебной церемонией в доме престарелых O'Bannon Terrace в Гошене. Об этом пишет Today.

Фидели поделилась, что она нервничает и взволнована важным днем.

"Это что-то новое для меня, — сказала она изданию. — Это эмоционально для меня, потому что это то, чего я всегда хотела".

У женщины был брак, который она заключила на короткой церемонии в здании суда в 1965 году, однако он продлился всего 9 лет.

"Я носила черное платье, поэтому я была обречена еще до того, как начала", — сказала она.

Фидели беспокоилась о том, что уже "слишком поздно" для свадьбы ее мечты, но вскоре она передумала.

"Я была с собой 40 лет", — сказала она, добавив, что, когда она была в церкви, то поняла, что хочет "сделать что-то особенное" для себя.

В итоге матери троих детей в голову пришла идея выйти замуж за себя. О такой возможности она узнала от соседей в доме престарелых, которые видели, как женщина делала что-то подобное в ток-шоу.

"Теперь у меня есть второй шанс сделать что-то, что сделает меня счастливой", — сказала она изданию.

И, потратив большую часть своей жизни на заботу о своих детях и внуках, Фидели твердо заявила: "Моя очередь делать то, что я хочу".

Дочь Фидели, Донна Пеннингтон, помогла матери найти платье, приготовила еду для мероприятия и даже украсила общественную комнату дома престарелых аркой из воздушных шаров и другим декором.

Ранее Фокус писал о женщине, которая вышла замуж после 35 лет совместной жизни с возлюбленным.