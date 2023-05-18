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Стиль жизни

Дженнифер Лопес призналась, почему чувствует вину перед своими детьми

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Фото: Getty Images | Дженнифер Лопес с дочерью и мамой

Звезда экрана приняла участие в круглом столе, посвященном выходу ее нового фильма.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, за что чувствует вину перед своими детьми.

Жена Бена Аффлека приняла участие в круглом столе, посвященном ее новому фильму "Мать", когда она рассказала, что чувствует "вину" из-за того, как к ее детям относятся из-за их знаменитых родителей.

"Я думаю, что быть ребенком известных родителей — это не то, что многие могут понять, и я сочувствую [моим детям] из-за этого, потому что они не выбирали это", — сказала Джей Ло.

Звезда экрана добавила, что недавно узнала, насколько по-разному люди относятся к близнецам.

Дженнифер Лопес воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от союза с певцом Марком Энтони, с которым она была замужем с 2004 по 2014. Несколько лет спустя после развода Джей Ло называла Флориду домом, где воспитывала близнецов.

После того как они с Беном Аффлеком возобновили свой роман в 2021 году, она забрала своих детей и привезла их в Калифорнию, где пара недавно приобрела общее имение.

"[Другие] не воспринимают их такими, какие они есть", — продолжила Дженнифер. "И я думаю, что это действительно тяжело для них. Поэтому я хотела бы иметь возможность оградить их от этого".

Дженнифер Лопес

Напомним, 53-летнюю Дженнифер Лопес заметили с огромной татуировкой на спине.

Также Фокус писал о Дне матери 2023 в семье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.