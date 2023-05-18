Дженніфер Лопес зізналася, чому відчуває провину перед своїми дітьми

Зірка екрану взяла участь у круглому столі, присвяченому виходу її нового фільму.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла, за що відчуває провину перед своїми дітьми.

Дружина Бена Аффлека взяла участь у круглому столі, присвяченому її новому фільму "Мати", коли вона розповіла, що відчуває "провину" через те, як до її дітей ставляться через їхніх знаменитих батьків.

"Я думаю, що бути дитиною відомих батьків — це не те, що багато людей можуть зрозуміти, і я співчуваю [моїм дітям] через це, тому що вони не вибирали це", — сказала Джей Ло.

Зірка екрану додала, що донедавна не знала, наскільки по-різному люди ставляться до близнюків.

Дженніфер Лопес виховує доньку Емму і сина Максиміліана від союзу зі співаком Марком Ентоні, з яким вона була одружена з 2004 по 2014 рік. Кілька років після розлучення Джей Ло називала Флориду додому, де виховувала близнюків.

Після того як вони з Беном Аффлеком відновили свій роман у 2021, вона забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії, де пара нещодавно придбала спільний маєток.

"[Інші] не сприймають їх такими, якими вони є", — продовжила Дженніфер. "І я думаю, що це справді важко для них. Тому я хотіла би мати можливість захистити їх від цього".

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, 53-річну Дженніфер Лопес помітили з величезним татуюванням на спині.

Також Фокус писав про День матері 2023 у родині Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.