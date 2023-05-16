Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели День матері 2023 зі своїми мамами (фото)

До зірок приєдналися їхні діти від попередніх шлюбів.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек провели День матері 2023 зі своїми мамами та дітьми від попередніх шлюбів. Про це пише Daily Mail.

До 53-річної артистки та оскароносного актора приєднались їхні мами, а після цього вони родиною вирушили у Лос-Анджелес на святкові урочистості.

Судячи з усього, це була сімейна прогулянка з їхніми дітьми від попередніх шлюбів, оскільки близнюки Дженніфер Емма та Макс, 15 років, були помічені, коли вони виходили з позашляховика разом із нею, як і донька Аффлека Серафіна, 14 років.

Його старша донька Вайолет, 17 років, і молодший син Семюель, 11 років, не приєдналися до батька, тому вони, можливо, святкували День матері зі своєю мамою Дженніфер Гарнер.

Дженніфер Лопес з донькою та мамою Фото: Getty Images

Для сімейної зустрічі Джей Ло обрала легку світлу сукню з відкритими плечима, вкриту синіми квітковими орнаментами. На ногах зірки сцени були білі босоніжки на платформі, а до образу вона додала сонцезахисні окуляри.

15-річна Емма вибрала повсякденний ансамбль у стилі панку з широким синім светром, прикрашеним автомобілями, а також джинсовими шортами та чорними високими кросівками Converse.

Дженніфер Лопес з донькою та мамою

Бен Аффлек був у коричневій картатій сорочці та оливкових штанях разом із кросівками Nike.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек посварилися на червоній доріжці.

Також Фокус писав про коментар інсайдера щодо напружених стосунків Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.