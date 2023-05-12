Бен Аффлек та Дженніфер Лопес публічно посварилися (фото, відео)

Подружжя вже не вперше було помічено під час конфліктів.

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Схоже, в ідилічній картині сімейного життя Бена Аффлека та Дженніфер Лопес з'явилися перші хмари. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс стверджує, що Лопес демонструє домінування, у той час як поза чоловіка припускає, що він благає свою дружину в момент розбіжностей, і йому така ситуація не подобається.

Лопес і Аффлек, які обмінялися клятвами в Лас-Вегасі в липні минулого року, були помічена, активно жестикулюючи, і сперечалися перед виходом на килимову доріжку на прем'єрі фільму "Матір" в Лос-Анджелесі, і хоча потім подружжя цілувалося у всіх на очах, було ясно, що між ними не все гладко.

"Ця поява на червоній килимовій доріжці була повна моментів контрастних настроїв мови тіла Бена і Дженніфер. Фотографії, здається, припускають момент розбіжностей або неузгодженого мислення. Дженніфер пряма, впевнена в собі і владна, коли вона дивиться Бену в очі, вказує і, очевидно, ми не можемо бачити її обличчя, але немає явного округлення чи повноти її щоки, щоб припустити, що тут вона зображує посмішку, реакція Бена не відповідає її стану, він, здається, зігнув коліна, щоб його голова була на одному рівні з нею, і його безпосередній зоровий контакт припускає благання або запитання, його обличчя виглядає досить виснаженим, а рот відкритий, що може бути ознакою недовіри. Тепер у нього видно нижні зуби, і він показав жест вказівним пальцем, знову ніби він сумнівається в тому, що вона сказала. Тут вона виглядає спокійною", — описує експерт те, що бачить на фото.

Незважаючи на поцілунок на червоній килимовій доріжці перед камерами після інциденту, Джеймс визнала, що цей жест може бути витлумачений як нещирий.

"Їх ритуали позування на червоній килимовій доріжці включали всі звичайні поцілунки і люблячі посмішки, хоча їх завжди можна ігнорувати як спроектовані пози, а не спонтанні, інтимні моменти", — пояснила вона.

Однак, тільки прем'єрою розбіжності не обмежилися. До мережі потрапило відео, де Бен і Джей Ло йдуть до машини, при цьому оскароносний актор виглядає вкрай роздратованим і голосно грюкає дверима з боку пасажира, коли в авто сідає його дружина. Лопес похмуріша за хмару.

У лютому на пару вже звернули увагу, коли на "Греммі" Лопес сварила Бена за незадоволену міну на обличчі і вимагала, щоб він усміхався.

Раніше Фокус писав, у якому ансамблі Дженніфер прийшла прем'єру.