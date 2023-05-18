Платье за 138 тыс. грн и бюджетные серьги: Кейт Миддлтон в роскошном летнем наряде

Платье-рубашка в этом сезоне – один из самых популярных предметов гардероба.

Related video

41-летняя принцесса Уэльская посетила детский психологический центр имени Анны Фрейд в Лондоне в рамках Недели осведомленности о психическом здоровье. Для мероприятия она выбрала очень элегантный и женственный ансамбль.

Кейт Миддлтон надела зеленое платье-рубашку на пуговицах от Suzannah London. Несмотря на кажущуюся простоту, платье стоит 3000 фунтов стерлингов (138 тыс. грн). Модель под названием "Flippy Wiggle" сшита из чистого итальянского крепа на шелковой подкладке. Это новая интерпретация культового наряда из винтажного архива британского бренда конца 1940-х годов. Приталенный наряд с рукавами-фонариками "три четверти" и манжетами имеет v-образный вырез в зоне декольте, лацканы на груди, контрастные синие пуговицы, обтянутые тканью, и тонкий ремешок с кожаной основой.

Цвет наряда – не случаен. Как известно, зеленая лента является международным символом осведомленности о психическом здоровье. Примечательно, что в коллекции главной королевской модницы есть такая же версия платья в белом цвете. Она надевала его на поминальную службу в Гренфелл-Тауэр в прошлом году.

Под него Кэтрин выбрала белые кожанные туфли с открытой пяткой на каблуке, черным носком и ремешком Mary-Jane от Alessandra Rich за 540 фунтов стерлингов (25 тыс. грн). Из украшений на ней было ее обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, а также серьги от бюджетного бренда Accessorize стоимостью 11 фунтов стерлингов (505 грн).

Кейт Миддлтон выбирает зеленый Фото: Getty

Волосы принцесса традиционно оставила распущенными, и они волнами спадали ей на плечи, а макияж был сделан с акцентом на глаза.

Герцогиня Кембриджская и корнуолльская побеседовала с группой учеников средней школы, а также поинтересовалась у них, как они справляются с тревожными расстройствами. Она пообщалась с экспертами и сотрудниками центра за круглым столом, чтобы обсудить, как можно эффективнее поддержать психическое благополучие нынешнего и будущих поколений.

В январе Кэтрин, которая с 2016 года является покровительницей центра Анны Фрейд, запустила кампанию "Формирование нас" через свой Центр раннего детства Королевского фонда. Он направлен на то, чтобы "превратить проблему раннего детства из темы, представляющей научный интерес, в одну из наиболее стратегически важных тем нашего времени".

После встречи Кейт пообщалась с публикой, собравшейся снаружи и сделала с ними несколько селфи, а также поговорила с группой школьниц из школы Святой Екатерины в Бристоле.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин надела ярко-желтый пиджак с белыми брюками, продемонстрировав вариант делового ансамбля.