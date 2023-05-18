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Стиль жизни

Блейк Лайвли показала свой подтянутый живот всего через три месяца после родов (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвли

Всего три месяца назад актриса стала мамой четвертый раз.

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35-летняя американская актриса и модель Блейк Лайвли продемонстрировала стройный живот всего через три месяца после того, как родила четвертого ребенка. Знаменитость заметили на съемках фильма "Все заканчивается на нас" в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Сплетницы" была в голубом укороченном топе, надетом под лоскутную рубашку, которую она носила расстегнутой. В образе Лили Блум она также носила темные трусы с высокой талией и белым рисунком. Свой ансамбль Блейк дополнила мешковатыми темно-розовыми штанами, парой массивных черных кожаных сапог, шапкой и сумкой через плечо от Valentino.

Накануне Блейк также сфотографировали на съемках. Для роли она перекрасила волосы в рыжий цвет.

Это ее первый проект с тех пор, как в начале 2023 года она родила четвертого ребенка от мужа, 46-летнего Райана Рейнольдса. Новая картина многодетной мамы рассказывает о главной героине по имени Лили Блум, которую играет Лайвли. Она переезжает из своего родного города, чтобы начать новую жизнь и открыть собственное дело, и считает, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Напомним, Блейк Лайвли сходила с дочерьми на концерт Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о комментарии Райана Рейнольдса о рождении четвертого ребенка в их семье.