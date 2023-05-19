19 мая 2023 года: Иова Многострадального — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться с родственниками и бездельничать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Иова Многострадального. Во времена Моисея он был известен как благочестивый человек. У него была большая семья. Когда-то дьявол вмешался в его жизнь и лишил Иова всего, что у него было, а также поразил его страшной болезнью. В это время его жена много работала и постоянно жаловалась Иову на страдания. Он отвечал ей, что Бог не нагружает людей более, чем они могут вынести, и поэтому они должны быть благодарными. За свою глубокую веру Господь наградил Иова, вернув ему все утраченное в изобилии. С тех пор святой прожил еще 140 лет.

Что нельзя делать 19 мая:

ссориться с родственниками;

бездельничать, ведь можно заболеть;

утром лучше не высаживать горох.

Народные приметы и поверья:

туман утром — еще долго не будет дождей;

солнечный и яркий день к жаркому лету;

обильная роса – уродят огурцы.

День ангела празднуют:

Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Родились в этот день:

1881 год — Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики (1923—1938).

1989 год – Позитив, украинский певец и музыкант;

1992 год — Сэм Смит, британский певец, автор песен, обладатель 4 премий "Грэмми", "Оскара" и др. наград.

Также в этот день:

1051 год — во французском Реймсе коронуют дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;

1649 год — Англия становится республикой;

1998 год — из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похищают две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.