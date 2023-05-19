Королева Камилла намеренно отдаляла принца Гарри от отца, — источник

Главным аргументом супруги монарха являются скандальные мемуары герцога Сассекского.

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Королева Камилла еще больше "отдалила" принца Гарри от Чарльза ІІІ. Об этом пишет New York Post.

Напряженность между супругой британского монарха и принцем Гарри все еще остается высокой через три года после того, как герцог Сассекский сложил королевские обязанности и переехал в США.

Королевский эксперт Кристофер Андерсен заявил, что 75-летняя королева Камилла "еще больше отдалила" Гарри от семьи и его отца.

"Король ненавидит быть посредине, но когда приходится толкать, он всегда выберет сторону Камиллы", — отметил Андерсен.

По словам автора книги "Король: Жизнь Чарльза III", Камилла использовала "этот нелепый аргумент: "Но они больше не работают", чтобы продолжать изолировать Чарльза от его младшего сына.

"Я думаю, что всякий раз, когда король собирается вручить Гарри оливковую ветвь, Камилла пытается напомнить Чарльзу обо всех ужасных вещах, написанных о ней в "Запасном"", — продолжил он.

Принцесса Диана и Чарльз ІІІ с сыновьями Фото: Getty Images

В частности, Андерсен считает, что "дела выглядят достаточно мрачными относительно налаживания отношений между Сассексами и остальными членами королевской семьи".

"Кажется, Чарльз все больше и больше двигается в направлении простого разрыва этих связей, и это будет становиться легче со временем. Подальше от глаз…", – объяснил он.

В мемуарах принц Гарри назвал Камиллу "злодейкой" и утверждал, что она слила в прессу истории о нем.

Король Чарльз ІІІ и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Напомним, сколько денег принц Гарри и Меган Маркл тратят на охрану.

Также Фокус писал о несчастном случае с герцогами Сассекскими.