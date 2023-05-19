Редкий выход: Си Цзиньпин появился на публике с супругой (фото)

Первая леди КНДР практически не выходит в свет.

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Лидер Китая Си Цзиньпин посетил саммит "Китай — Центральная Азия" в компании своей жены Пэн Лиюань. Об этом пишет Xinhua.

69-летний Си Цзиньпин и его жена, 60-летняя бывшая певица Пэн Лиюань в четверг, 18 мая 2023 устроили прием для гостей, собравшихся в Сиане, исторической отправной точке древнего Шелкового пути.

Продолжающийся два дня саммит является первой личной встречей глав Китая и пяти стран Центральной Азии с тех пор, как Китай установил с ними дипломатические отношения 31 год назад.

Среди гостей были: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В путешествии в КНДР Жапарова и Мирзиоева сопровождали их супруги. Глава Китая также появился со своей женой Пэн Лиюань. Это довольно редкое появление первой леди страны на публике.

Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань Фото: Getty Images

60-летняя Пэн Лиюань посетила официальное мероприятие в элегантном темно-синем платье с брошью в форме бабочки. Ее волосы были собраны в аккуратную прическу. Она позировала фотографам вместе с мужем.

Саммит "Китай — Центральная Азия" Фото: Getty Images

Что известно о жене лидера Китая

Си Цзиньпин и известная китайская певица Пэн Лиюань поженились в 1986 году. Это один из редких случаев, когда народу известно имя избранницы лидера Китая.

60-летняя Пэн — обладательница ряда китайских и зарубежных премий, в частности, звания "деятель искусства с благородной моралью и высоким художественным уровнем". Супруга Си Цзиньпина стала первым в стране магистром китайской национальной вокальной музыки.

Она также стала послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и СПИДа, послом доброй воли по борьбе с табакокурением и предотвращением детской преступности.

Супруги воспитывают 30-летнюю дочь Си Минцзе.

Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань Фото: Getty Images

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