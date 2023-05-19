Звездный стоматолог объяснил, что произошло с зубами Джонни Деппа

Голливудский актер удивил публику своим появлением на красной дорожке кинофестиваля в Каннах.

Related video

Звездный стоматолог Майкл Апа объяснил, почему зубы Джонни Деппа сейчас выглядят так, будто они гниют. Об этом пишет Page Six.

Несмотря на то, что поклонники считают, что зубы Джонни Деппа "гниют" во рту, известный доктор Апа рассказывает, что это простой случай "агрессивного" износа.

"Он изнашивается, что скапливается в течение жизни", — объясняет Апа.

"Иногда мы видим это в 30-летних в очень агрессивных случаях, а иногда мы видим это в таких случаях, как Депп", — говорит он о голливудском актере.

Джонни Депп на Каннском кинофестивале-2023 Фото: Getty Images

Апа, стоящий за улыбками Кендалл Дженнер, Саймона Коуэла и других знаменитостей, считает, что страсть Деппа к эспрессо и сигарам виновата в "грязных" зубах, которые, по его словам, вероятно, не чистили "годами".

Знаток зубов предлагает звезде "Пиратов Карибского моря", "действительно хорошо почистить их", чтобы улучшить оптику своего рта. Чтобы снизить износ, Apa рекомендует фарфоровые виниры.

"Я бы сделал виниры, потому что ему нужно восстановить прикус", — объясняет врач. "Он так сильно уничтожил зубы".

Джонни Депп Фото: Getty Images

Напомним, в Сети "гуляют" фото испорченных зубов Джонни Деппа.

Также Фокус писал о показе нового фильма Джонни Деппа на Каннском кинофестивале-2023.