21 мая 2023 года: Иоанна Богослова — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и давать взаймы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Его жизнь считается полной загадок. 21 мая Иоанн собрал своих учеников, забрался в могилу и приказал засыпать ее землей. Спустя несколько дней учащиеся раскопали могилу, но там никого не было.
Что нельзя делать 21 мая:
- ссориться и злословить;
- жаловаться на свою судьбу.
- лгать;
- давать взаймы.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — будет хороший урожай грибов;
- черемуха обильно цветет – ждите мокрое лето;
- вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.
День ангела празднуют:
Арсений, Иван, Никифор, Пимен
Родились в этот день:
1969 год – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.
Также в этот день:
1503 год — Христофор Колумб открывает Каймановы Острова;
1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике вводят "летнее" время;
1928 год — Уолт Дисней получает патент на монопольное использование образа Микки Мауса.