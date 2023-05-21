21 мая 2023 года: Иоанна Богослова — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и давать взаймы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Его жизнь считается полной загадок. 21 мая Иоанн собрал своих учеников, забрался в могилу и приказал засыпать ее землей. Спустя несколько дней учащиеся раскопали могилу, но там никого не было.

Что нельзя делать 21 мая:

ссориться и злословить;

жаловаться на свою судьбу.

лгать;

давать взаймы.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — будет хороший урожай грибов;

черемуха обильно цветет – ждите мокрое лето;

вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.

День ангела празднуют:

Арсений, Иван, Никифор, Пимен

Родились в этот день:

1969 год – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

Также в этот день:

1503 год — Христофор Колумб открывает Каймановы Острова;

1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике вводят "летнее" время;

1928 год — Уолт Дисней получает патент на монопольное использование образа Микки Мауса.