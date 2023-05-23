Король Чарльз ІІІ хочет, чтобы его внуки сразу женились "на своей любви", — источник

Британский монарх боится, что наследники повторят его "ошибки".

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Король Великобритании Чарльз III надеется, что его внуки не повторят ошибок монарха и сразу женятся на своей любви. Об этом пишет Mirror.

74-летний сын королевы Елизаветы II "очень стремится, чтобы его внуки не совершали ошибок, которые, по моему мнению, он совершил", по словам профессора Сент-Эндрюсского университета Чандрики Каул.

Одной из так называемых ошибок является момент, "когда речь идет о делах любовных".

"Я думаю, что он хочет сделать это, попытаться помочь этим маленьким внукам вырасти как можно более нормальным способом и создать более полноценных людей, которые не боятся своих эмоций и способны иметь уверенность, чтобы жениться на том, с кем хотят", — сказала Каул.

Король Чарльз ІІІ с сыном Уильямом и внуком Джорджем Фото: Instagram @theroyalfamily

"И иметь счастливую, успешную и наполненную личную жизнь", — добавила она.

Чарльз ІІІ является дедушкой детей своего сына Уильяма: 9-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи. Он также дедушка детей своего младшего сына принца Гарри: принца Арчи, 4, и принцессы Лилибет, 1.

Король Чарльз ІІІ и принц Джордж Фото: Getty Images

Бывший принц Уэльский был женат на принцессе Диане с 1981 по 1996 год. Впрочем, эти отношения стали печально известными, поскольку сын королевы изменял своей возлюбленной и не скрывал этого.

После развода и смерти принцессы Дианы в 1997 году Чарльз ІІІ вернулся к своей давней любви — Камилле Паркер-Боулз. Они поженились в 2005.

Напомним, британский монарх собрался посетить Румынию.

Также Фокус писал о причине, почему Чарльз ІІІ и королева Камилла спят в разных комнатах.