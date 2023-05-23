Немецкие Кейт и Уильям. Баварский принц Людвиг устроил королевскую свадьбу с криминалисткой

Невеста вышла замуж в фате от украинского бренда и попросила вместо свадебных подарков, жертвовать деньги для Украины.

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Принц Людвиг Баварский, 40-летний праправнук последнего баварского короля Людвига III, обвенчался с 32-летней Софией-Александрой Эвекинк, уроженкой Сингапура, чьи предки были из Нидерландов и Канады. Очаровательная королевская свадьба прошла в старинной церкви Святого Каетана в Мюнхене. Об этом пишет Bild.

Местные СМИ уже назвали венчание принца "крупнейшим немецким королевским событием года". А жениха и невесту назвали "немецкими Кейт и Уильямом", намекая на британских принца и принцессу Уэльских.

Невеста выбрала сдержанное кружевное платье от Reem Acra. Его сшили на заказ в Баварии, а вуаль была изготовлена украинским брендом WONÁ Concept с элементами, представляющими Баварию, Канаду и Нидерланды. Завершающим штрихом стала баварская сапфировая цветочная тиара, которую позаимствовала семья ее мужа.

Свадьба принца Людвига Баварского и Софи Эвекинк

Из церкви молодожены отбыли на винтажном BMW 1950-го года. А свадебный прием устроил двоюродный брат жениха — Франц, герцог Баварский, в захватывающем дух дворце Нимфенбург.

Прием устроили в дворце Нимфенбург

Принц Людвиг является праправнуком последнего короля Баварии. Его предок-тезка, король Людвиг III, правил с 1913 по 1918 год. Он потерял свой трон в конце Первой мировой войны, когда Германская империя распалась и была создана Веймарская республика, а в процессе были упразднены все немецкие государственные монархии. Сегодня потомки — всего лишь "претенденты" на немецкий трон, задача которых — представлять его историю.

Невеста в фате от украинского бренда Фото: Instagram Haus Bayern

Принц Людвиг Баварский, считавшийся одним из самых завидных холостяков Европы, вырос в замке Кальтенберг. Он изучал право в Геттингене, где специализировался на правах человека и международном гуманитарном праве.

С 2014 года Людвиг жил в Кении, где с партнерами основал несколько некоммерческих организаций, защищающих диких животных. Он также прошел обучение управлению имением в фамильной резиденции дворца Нимфенбург, поскольку однажды он унаследует его, являясь старшим мужчиной в семье. Хоть принц Леопольд и не унаследует престол, но он очень состоятельный человек. Его семья владеет старинной пивоварней Konig Ludwig Schlossbrauerei, которая была основана в 1516 году, замоком XIII века Кальтенберг, и фабрикой в городе Фюрстенфельдбрук.

Софи, 1989 года рождения, ранее работала в Организации Объединенных Наций в области здравоохранения и прав человека и в настоящее время работает над докторской диссертацией на юридическом факультете Оксфордского университета. Также она преподавала в Криминологическом центре.

Она принимала участие в G7 и G20, в климатическом саммите COP26 и Всемирном экономическом форуме. Узнав о помолвке, отец жениха похвалил будущую невестку, сказав: "Людвиг сделал хороший выбор. Моя будущая невестка — очень умная и образованная женщина".

Жених и невеста попросили не дарить им свадебные подарки, а призвали делать пожертвования в пользу Украины, где продолжается война с РФ.

Свадьба принца Людвига Баварского и Софи Эвекинк

История дома Виттельсбахов к которому принадлежит Людвиг, восходит к XI веку, она включала в себя двух императоров Священной Римской империи. Эта семья связана родственными связями со всеми королевскими домами Европы. И с домом Виндзоров тоже, через Софию Ганноверскую, которая скончалась в 1714 году.

Дом Виттельсбахов находился в оппозиции к нацистской партии, и герцог Баварский, которому тогда было 11 лет, а также вся его семья содержалась в концлагере Дахау. Франц так и не женился и остался бездетным. Наследником дома Виттельсбахов является его брат Макс, но у Макса пять дочерей. Так что Людвиг, сын их троюродного брата Луитпольда, когда-нибудь станет главой дома Виттельсбах.

Напомним, ранее Фокус писал о втором свадебном платье Кейт Миддлтон, которое мало кто видел, ведь оно было предназначено для вечеринки в Букингемском дворце.