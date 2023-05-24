Леонардо ДиКаприо посетил вечеринку в Каннах в окружении таинственных женщин

Актер скрывал лицо под маской и натянул на лоб кепку, но журналисты все равно его узнали.

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Леонардо ДиКаприо старался скрыться от папарацци на вечеринке Vogue и Chopard в Каннах, когда его сфотографировали в окружении нескольких девушек. Об этом пишет Daily Mail.

48-летний Леонардо прибыл на Каннский кинофестиваль, чтобы присутствовать на премьере нового вестерна Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". После красной дорожки он посетил закрытую вечеринку Vogue и Chopard в роскошном отеле Martinez, где также присутствовали и другие звезды.

Актер, который на красной дорожке был в элегантном смокинге, на вечеринку, по своему обыкновению, оделся незаметно и скромно. Он появился в блейзере поверх рубашки, темно-синих брюках и маске, скрывающей лицо. Также Леонардо надвинул на лоб кепку.

Но из отеля он вышел в окружении девушек в вечерних платьях, так что журналисты предположили, что они вместе были на вечеринке.

Среди них узнали 28-летнюю британскую модель Нилам Гилл и 41-летнюю индийскую бизнес-леди Наташу Пунавалла.

Звезда "Титаника", поразивший кинофестиваль "лучшим выступлением в своей карьере" в фильме "Убийцы цветочной луны", попытался незаметно уйти с вечеринки.

"Убийцы цветочной луны" — американский эпический криминальный драматический вестерн, снятый Мартином Скорсезе, а Леонардо выступает в качестве исполнительного продюсера.

Фильм получил восторженные девятиминутные аплодисменты, когда его премьера состоялась в Каннах в субботу вечером. Многие кинокритики уже дали фильму, который длится почти три с половиной часа пять звезд, а один даже назвал его лучшим в своем жанре.

IndieWire сообщил, что ДиКаприо показал "свою лучшую игру", а The Guardian присудил пять звезд за "замечательную эпопею о кровавом рождении Америки".

Предстоящий фильм основан на научно-популярном бестселлере 2017 года "Убийцы цветочной луны: убийства осейджей и рождение ФБР" Дэвида Гранна.

Сюжет рассказывает о серии убийств в Оклахоме в 1920-х годах, совершенных после того, как на землях племен была обнаружена нефть.

Официальный синопсис гласит: "На рубеже 20-го века нефть принесла состояние осейджам, которые за одну ночь стали одними из самых богатых людей в мире. Богатство этих коренных американцев сразу же привлекло белых нарушителей, которые манипулировали, вымогали и украли столько денег осейджей, сколько могли, прежде чем прибегнуть к убийству. Основанный на реальной истории и рассказанный через призму романа Эрнеста Буркхарта (Леонардо ДиКаприо) и Молли Кайл (Лили Гладстон), "Убийцы цветочной луны" — это эпическая криминальная сага в стиле вестерн, где настоящая любовь пересекается с ужасным предательством".

Трейлер фильма "Убийцы цветочной луны"

К Леонардо присоединился звездный актерский состав, в который вошли обладатель "Оскара" Брендан Фрейзер, Джон Литгоу, Джесси Племонс и многих других.

Премьера в некоторых кинотеатрах запланирована на 6 октября, а массовый показ стартует 20 октября.

Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо и модель Джиджи Хадид снова видели вместе. Актер пытался скрыться от фотографов.