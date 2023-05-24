Леонардо ДіКапріо відвідав вечірку в Каннах в оточенні таємничих жінок

Актор приховував обличчя під маскою і натягнув на лоба кепку, але журналісти все одно його впізнали.

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Леонардо ДіКапріо намагався втекти від папараці на вечірці Vogue та Chopard у Каннах, коли його сфотографували в оточенні кількох дівчат. Про це пише Daily Mail.

48-річний Леонардо прибув на Каннський кінофестиваль, щоб бути присутнім на прем'єрі нового вестерну Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця". Після червоної доріжки він відвідав закриту вечірку Vogue та Chopard у розкішному готелі Martinez, де також були й інші зірки.

Актор, який на червоній доріжці був в елегантному смокінгу, на вечірку, як завжди, одягнувся непомітно і скромно. Він з'явився в блейзері поверх сорочки, темно-синіх штанах та масці, що приховує обличчя. Також Леонардо насунув на чоло кепку.

Але з готелю він вийшов в оточенні дівчат у вечірніх сукнях, тому журналісти припустили, що вони разом були на вечірці.

Серед них дізналися 28-річну британську модель Нілам Гілл та 41-річну індійську бізнеследі Наташу Пунавалла.

Зірка "Титаніка", що вразила кінофестиваль "найкращим виступом у своїй кар'єрі" у фільмі "Вбивці квіткового місяця", спробував непомітно піти з вечірки.

"Вбивці квіткового місяця" — американський епічний кримінальний драматичний вестерн, знятий Мартіном Скорсезе, а Леонардо виступає як виконавчий продюсер.

Фільм отримав захоплені дев'ятихвилинні оплески, коли його прем'єра відбулася у Каннах у суботу ввечері. Багато кінокритиків вже дали фільму, який триває майже три з половиною години п'ять зірок, а один навіть назвав його найкращим у своєму жанрі.

IndieWire повідомив, що ДіКапріо показав "свою найкращу гру", а The Guardian присудив п'ять зірок за "чудову епопею про криваве народження Америки".

Майбутній фільм заснований на науково-популярному бестселері 2017 року "Вбивці квіткового місяця: вбивства осейджів та народження ФБР" Девіда Ґранна.

Сюжет розповідає про серію вбивств в Оклахомі в 1920-х роках, скоєних після того, як на землях племен було виявлено нафту.

Офіційний синопсис говорить: "На рубежі 20-го століття нафта принесла стан осейджам, які за одну ніч стали одними з найбагатших людей у світі. Багатство цих корінних американців відразу ж залучило білих порушників, які маніпулювали, вимагали та вкрали стільки грошей осейджів, скільки могли, перш ніж вдатися до вбивства, заснований на реальній історії і розказаний через призму роману Ернеста Буркхарта (Леонардо ДіКапріо) та Моллі Кайл (Лілі Гладстон), "Вбивці квіткового місяця" — це епічна кримінальна сага в стилі вестерн, де справжнє кохання перетнеться жахливою зрадою".

Трейлери фильму "Вбивці квіткового місяця"

До Леонардо приєднався зірковий акторський склад, до якого увійшли володар "Оскара" Брендан Фрейзер, Джон Літгоу, Джессі Племонс та багато інших.

Прем'єру у деяких кінотеатрах заплановано на 6 жовтня, а масовий показ стартує 20 жовтня.

Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо та модель Джіджі Хадід знову бачили разом. Актор намагався втекти від фотографів.