Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе посетили вечеринку в Каннах (фото)

Легендарный дуэт рекламирует свой новый фильм "Убийцы лунного цветка".

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и 80-летний режиссер Мартин Скорсезе посетили вечеринку в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарный дуэт появился на громкой вечеринке Air Mail Party во время 76-го Каннского кинофестиваля во Франции.

Ди Каприо выбрал для выхода светло-синие брюки вместе с соответствующим блейзером для мероприятия и добавил черную рубашку. Он обул темные кроссовки и держал черную кепку в левой руке, прогуливаясь по Hotel du Cap-Eden-Roc, где проходил ряд событий.

Мартин Скорсезе продемонстрировал темно-синий пиджак вместе с жилетом в тон и белой рубашкой. Режиссер добавил светло-голубой галстук к образу и обул пару черных туфель, чтобы завершить свой ансамбль для звездной вечеринки.

Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе в Каннах Фото: Getty Images

Две легендарные звезды, которые в течение многих лет работали вместе над рядом проектов, были замечены за разговором, когда они остановились на мероприятии во время ежегодного фестиваля, который завершается 27 мая 2023 года.

Их последний фильм "Убийцы лунного цветка" получил большое количество похвал и признания критиков после его премьеры на фестивале.

Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе в Каннах Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023.

Также Фокус писал о том, почему новый фильм Мартина Скорсезе произвел фурор в Каннах.