"Убийцы цветочной луны". Почему картина Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро вызвала триумф в Каннах-2023

После премьеры "Убийц цветочной луны" режиссеру Мартину Скорсезе и актерам Леонардо Ди Каприо с Робертом Де Ниро устроили в Каннах девятиминутные овации. Картину уже называют первым претендентом на Оскар — 2024

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В Каннах вне конкурса триумфально прошла премьера 200-миллионного детективного вестерна Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Фильм снят по мотивам одноименной книги журналиста Дэвида Гранна о разорении и геноциде индейцев осейджей. У нее весьма откровенный подзаголовок "Нефть. Деньги. Кровь". Роман был основан на скрупулезном изучении отчетов ФБР по делам об убийствах индейцев в период с 1921 по 1926 годы. Фокус объясняет причины триумфа трехчасовой ленты 80-летнего мастера.

Уже вышли первые рецензии тех, кто видел фильм, и по ним в целом можно судить о впечатлении, которое он произвел. На агрегаторе Rotten Tomatoes у картины "убийцы цветочной луны" 97% одобрения критиков на основании трех десятков рецензий.

Несбыточный позитивный сценарий

События фильма "Убийцы цветочной луны" происходят в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж из городка Оклахома. Кто самый угнетаемый народ в США? Индейцы. Что такое американская мечта? Разбогатеть. Объединяем эти два элемента, что получится? Выселили индейцев в резервацию, а там вдруг обнаружили нефть. Теперь эти самые обездоленные коренные жители по щелчку пальца становятся богачами. Нефть сделала вчерашних аутсайдеров "красными миллионерами".

Но они остались такими же простодушными исконными обитателями Нового Света. А в нефтеносную область стали стекаться любители наживы. И кто-то неизвестный начал "новых индейцев" отстреливать. Здесь на авансцене появляется благородный следователь из ФБР (эта организация только полтора десятка лет назад как была образована), который должен изобличить убийц, тем самым восстановив реноме "бледнолицых".

Козыри Мартина Скорсезе

Тут можно было пойти по пути хеппи-энда. И режиссеры склада Стивена Спилберга так бы, возможно, и сделали. Но не таков Скорсезе. Вообще он – мастер изображения в кинематографе двух вещей: изощренного насилия, имеющего криминальный характер, и драм, связанных со всем этим. Таковы наиболее яркие картины режиссера: "Таксист", "Злые улицы", "Отступники", "Казино", "Банды Нью-Йорка". В опусе с подзагом "Нефть. Деньги. Кровь" огромное количество материала на эти темы.

Эрнест Буркхарт (Леонардо Ди Каприо) — некий солдат-авантюрист, приехавший к своему дяде Уильяму Хейлу (Роберт Де Ниро) в Оклахому после перемирия 1918 года. Цель — осесть, ведь Хейл — богатый фермер, который носит "скромное" прозвище Король. Персонаж Де Ниро производит поначалу вполне благодушное впечатление. Он вроде бы искренне принимает участие в жизни племянника. И восхищается бытом осейджей, даже освоив их язык.

Хейл убеждает своего племянника (как и его брата) жениться на одной из наследниц "красных миллионеров", чтобы закрепить свое положение. Причем заранее уточнив, не раздражают ли его индианки? "Чисто физически"?

Но Эрнест непривередлив. Он даже очаровывается действительно симпатичной индианкой Молли Кейл (Лили Глэдстоун), решив "жениться, чтобы делать бизнес". Однако вскоре среди родственников начинается цепочка насильственных смертей…

Эрнест (Леонардо Ди Каприо) с супругой — красивой и, главное — богатой индианкой Молли (Лили Глэдстоун)

Индейцы — номинально владельцы земли. Но белые устроили здесь цивилизацию: школы, больницы, суды, полицию. Так кто настоящие хозяева в Оклахоме? Скорсезе виртуозно показывает, как белые американцы сумеют паразитировать на новоиспеченных "красных миллионерах", для которых новый "цивилизованный мир" окажется не менее опасным, чем открытое столкновение с "бледнолицыми", продолжавшееся три столетия в лесах Америки. И даже расследование, недавно организованное ФБР, не изменит сальдо в пользу индейцев.

Трейлер фильма "Убийцы цветочной луны"

В ролике видно, что Скорсезе не на шутку размахнулся в деталировке изображения удивительного мира Оклахомы — как природного, так и людского — смеси языков, рас, культур.

"Цветочной луной" индейцы называли тот момент, когда земля по весне покрывается цветочным ковром молочных тонов. Но пришельцы гонятся не за красотами местной земли, а за "жидким золотом" в ее недрах. Для чего готовы даже породниться с теми, кто не подозревает об их истинных намерениях.

Критики, уже посмотревшие картину, указывают, что в ней не так много явного насилия, но от этого она производит еще более сильное впечатление: здесь политическое давление раскрывается через нюансы быта, а общий геноцид – через личную жизнь героев.

Мировая премьера фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" состоится в октябре.

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