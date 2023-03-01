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Культура

Главный кандидат на "Оскар". Фильм-исповедь Спилберга: как заработать имя и миллионы на катастрофах

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Кадр из фильма "Фабельманы"

Автобиографическая картина Стивена Спилберга "Фабельманы" о себе и своей семье по мнению критиков – главный претендент на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

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Стивен Спилберг снял кино о себе, любимом. И раскрыл, пожалуй, практически все карты. Спилберг – певец катастрофы и преодоления ее последствий – это главное шоу, которое он успешно снимает всю жизнь. Картина была высоко оценена критиками, но при 40-миллионном бюджете взяла в прокате всего $31 млн. Однако главное в этом 2,5 часовом фильме – высокий градус исповедальности, который задал голливудский "отец блокбастера".

Фокус разбирается с плюсами и минусами самого личного произведения 76-летнего классика американского кино.

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76-летний Спилберг в фильме "Фабельманы" поделился своим главным рецептом успеха в Голливуде
Фото: Getty Images

В декабре 1952-го родители уговорили маленького Сэмми Фабельмана посмотреть фильм "Величайшее шоу мира" Сесила Б. Демилля. Хотя вообще-то фильм о цирке, но мальчика впечатлили не номера с акробатами и зверями, а всего одна сцена. Бандиты на авто останавливают и грабят поезд. Как вдруг они видят, что мчится другой состав, не зная, что этот уже стоит на его пути. Один из преступников, осознавая, что в движущемся поезде — его любимая девушка, выезжает на рельсы на машине с зажженными фарами, чтобы попытаться его остановить. Расширенными от ужаса и восторга глазами Сэмми смотрит, как состав сбивает машину, а затем врезается в другой поезд: вагоны сходят с рельс, люди падают с полок, из клеток выскакивают цирковые хищники. Мальчишку буквально заворожил этот эпизод – его размах и огромное эмоциональное воздействие.

Сэмми тут же ночью устраивает крушение, спровоцировав столкновение игрушечного автомобиля и своего детского паровоза. Папа-инженер расстроен (ему чинить!), а мама-пианистка, ставшая ради семьи домохозяйкой, понимает намерения сына, она шепчет: "Вот зачем он желал увидеть катастрофу – он хотел ее контролировать". Она дает маленькому Сэмми папину 8-миллиметровую камеру, чтобы заснять действо: "Ты снимешь катастрофу один раз, а потом можешь ее пересматривать сколько угодно". Вот главное шоу, которое Спилберг будет снимать всю жизнь – глобальные катастрофы, перемежающиеся с личными. Но не будем забегать вперед.

Стивен Спилберг, идеальная семья и катастрофы

Папа Сэмми – любитель технологий. Перед первой картиной в жизни Сэмми он выдал все про "24 кадра в секунду". Мама – тонко чувствует искусство. Сэмми унаследовал и папину технологичность, и мамину чувствительность. В школе он снял любительский вестерн-катастрофу, где главный герой остался в финале один, потому что по его вине – убили всю его семью. Короткометражка принесла Сэмми успех среди школьников и их родителей.

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Кадр из фильма "Фабельманы"
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Кадр из фильма "Фабельманы"
фабельманы, спилберг фабельманы, фильм стивена спилберга, фабельманы рецензия, фабельманы отзыв, фабельманы оскар, фабельманы лучший фильм Fullscreen
Кадр из фильма "Фабельманы"
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фабельманы, спилберг фабельманы, фильм стивена спилберга, фабельманы рецензия, фабельманы отзыв, фабельманы оскар, фабельманы лучший фильм
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Первая половина фильма затянута и скучна, потому что Спилберг пытается показать свою семью идеальной – буквально на уровне глянцевого журнала. Однако лента сразу оживает, когда случается каскад личных катастроф в этой идеальной еврейской семье.

Первая катастрофа – Сэмми-подросток с ужасом обнаруживает, что друг его папы Бенни – скорее всего мамин любовник (Спилберг смело достает из семейных шкафов все скелеты — проветриться).

Катастрофа вторая. В новой школе, в Калифорнии, Сэмми подвергается буллингу со стороны двух одноклассников – красавца-атлета Логана и отвратительного типчика – Чада, причем это террор с антисемитским душком.

Третья катастрофа. Сэмми Фабельмана мощно берет в оборот очаровательная христианка-одноклассница, девочка-катастрофа Моника. Она приглашает его домой, чтобы "по-христиански помолиться", но все сводится к поцелуям в окружении налепленных на стены изображений Иисуса и кинозвезд. Моника – это восхитительная смесь набожности и дерзости, наглости и очарования, воле этой красотки невозможно противостоять. Впоследствии она жестко обломает чувства парня, но именно она сделает общую школьную катастрофу Сэмми контролируемой и даже управляемой.

Именно Моника сделает и судьбоносное предложение. Она попросит Сэмми снять выходной их класса на пляже – перед выпускным балом. Более того, девочка сумеет так все устроить, чтобы мальчик сделал это при помощи камеры экстра-класса ее отца – "Аррифлекса".

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Моника – это прекрасная девочка-катастрофа

Сэмми с новым фильмом ждет триумф на выпускном вечере. Он поступил мудро: этим фильмом он столкнул своих врагов, разрушив их дружбу. При своего искусства Сэмми все свои неудачи перевел в победу. И осуществил пророчество своего дяди Бориса: "Искусство даст тебе корону на небе и лавры на земле".

Метод Спилберга

Стивен Спилберг этой лентой-исповедью открыл все свои карты и техники. Причем приемы несложные. Как говорит в фильменапутственно юному дарованию режиссер вестернов Джон Форд, которого колоритно сыграл легендарный режиссер Дэвид Линч: "Когда горизонт внизу – это интересно. Когда вверху – интересно. Когда посередине – это офигительно скучно".

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Дэвид Линч в роли режиссера Джона Форда очень колоритен

76-летний Спилберг действительно в этом фильме поделился своим главным рецептом успеха в Голливуде. Большинство его успешных картин — о какой-нибудь катастрофе и способе ее преодолеть. Судите сами. В первом же блокбастере "Челюсти" главная "катастрофа" – это акула-людоед, в "Парке Юрского периода" – воскресшие динозавры, в "Списке Шиндлера" – Холокост, в "Войне миров" — марсиане, в "Спасти рядового Райана" — Вторая мировая, в "Первому игроку приготовиться" — опасная компьютерная игра OASIS.

Спилберг в этих картинах с "катастрофами" никогда не забывает о хэппи-энде, поэтому и стал в Голливуде синонимом коммерческого успеха. Основная идея его творчества: как уцелеть после глобальных и личных катастроф? И даже выйти из них победителем. Хотите узнать рецепт – смотрите фильмы Стивена Спилберга.

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