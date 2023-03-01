Автобіографічна картина Стівена Спілберга "Фабельмани" про себе та свою родину на думку критиків – головний претендент на премію "Оскар" у категорії "Кращий фільм року".

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Стівен Спілберг зняв кіно про себе. І розкрив, мабуть, практично всі карти. Спілберг – співак катастрофи та подолання її наслідків – це головне шоу, яке він успішно знімає все життя. Картина була високо оцінена критиками, але з 40-мільйонного бюджету взяла в прокаті всього $31 млн. Проте головне в цьому 2,5-годинному фільмі – високий градус сповідальності, який задав голлівудський "батько блокбастера".

Фокус розбирається з плюсами та мінусами особистого твору 76-річного класика американського кіно.

[ + – ] 76-річний Спілберг у фільмі "Фабельмани" поділився своїм головним рецептом успіху у Голлівуді Фото: Getty Images

У грудні 1952-го батьки вмовили маленького Семмі Фабельмана подивитися фільм "Найбільше шоу на Землі" Сесіла Б. Деміля. Хоча взагалі-то фільм про цирк, але хлопчика вразили не номери з акробатами та звірами, а лише одна сцена. Бандити на авто зупиняють та грабують поїзд. Аж раптом вони бачать, що мчить інший, і вони не знають, що цей уже стоїть на його шляху. Один із злочинців, усвідомивши, що в поїзді, який рухається, — його улюблена дівчина, виїжджає на рейки на машині із ввімкненими фарами, щоб спробувати його зупинити. З розширеними від жаху і захопленими очима Семмі дивиться, як потяг збиває машину, а потім врізається в інший поїзд: вагони сходять з рейок, люди падають із полиць, з кліток вискакують циркові хижаки. Хлопця буквально зачарував цей епізод – його розмах та величезний емоційний вплив.

Семмі відразу вночі влаштовує аварію, спровокувавши зіткнення іграшкового автомобіля та свого дитячого паровоза. Тато-інженер засмучений, а мама-піаністка, яка стала заради сім'ї домогосподаркою, розуміє наміри сина, вона шепоче: "Ось навіщо він хотів побачити катастрофу — він хотів її контролювати". Вона дає маленькому Семмі татову 8-міліметрову камеру, щоб зняти дійство: "Ти знімеш катастрофу один раз, а потім можеш її переглядати скільки завгодно". Ось головне шоу, яке Спілберг зніматиме все життя – глобальні катастрофи, що йдуть паралельно з особистими. Але не забігатимемо наперед.

Стівен Спілберг, ідеальна родина та катастрофи

Батько Семма – аніматор технологій. Перед першою картиною в житті Семма він дізнався усе про "24 кадри на секунду". Мама – тонко відчуває мистецтво. Семмі успадкував і татову технологічність, і мамину чутливість. У школі він зняв аматорський вестерн-катастрофу, де головний герой залишився у фіналі один, тому що через нього – убили його сім'ю. Короткометражка принесла Семма успіх серед школярів та їхніх батьків.

[ + – ] Кадр із фільму "Фабельмани" [ + – ] Кадр із фільму "Фабельмани" [ + – ] Кадр із фільму "Фабельмани"

Перша половина фільму затягнута та нудна, тому що Спілберг намагається показати свою родину ідеальною – буквально на рівні глянцевого журналу. Проте стрічка одразу оживає, коли трапляється низка особистих катастроф у цій ідеальній єврейській родині.

Перша катастрофа — Семмі-підліток з жахом виявляє, що друг його тата Бенні — швидше за все мамин коханець (Спілберг сміливо дістає з сімейних шаф усі скелети — щоб провітритися).

Катастрофа друга. У новій школі, у Каліфорнії, Семмі піддається буллінгу з боку двох однокласників – красеня-атлета Логана та огидного типчика – Чаду, причому це терор з антисемітським душком.

Третя трагедія. Семма Фабельмана потужно оберігає чарівна християнка-однокласниця, дівчинка-катастрофа Моніка. Вона запрошує його додому, щоб "по-християнськи помолитися", але все зводиться до поцілунків в оточенні наліплених на стіни зображень Ісуса та кінозірок. Моніка – це чудова суміш побожності та зухвалості, нахабства та чарівності, волі цієї красуні неможливо протистояти. Згодом вона жорстко обламає почуття хлопця, але саме вона зробить загальну шкільну катастрофу Семмі контрольованою та навіть керованою.

Саме Моніка зробить і доленосну пропозицію. Вона попросить Семма зняти вихідний день класу на пляжі – перед випускним балом. Більше того, дівчинка зможе так все влаштувати, щоб хлопчик зробив це за допомогою камери екстракласу її батька — "Аріфлекса".

[ + – ] Моніка – це чудова дівчинка-катастрофа

Семмі з новим фільмом чекає на тріумф на випускному вечорі. Він зробив мудро: цим фільмом він зіштовхнув своїх ворогів, зруйнувавши їхню дружбу. За допомогою свого мистецтва Семмі всі свої невдачі перевів у перемогу. І здійснив пророцтво свого дядька Бориса: "Мистецтво дасть тобі корону на небі та лаври на землі".

Метод Спілберга

Стівен Спілберг цією стрічкою-сповіддю відкрив усі свої карти та техніки. У той самий час прийоми нескладні. Коли звертається у фільмі до юних обдарованих людей режисер вестернів Джон Форд, якого колоритно зіграв легендарний режисер Девід Лінч: "Коли горизонт внизу – це цікаво. Коли вгорі – цікаво. Коли посередині – це офігезно нудно".

[ + – ] Девід Лінч у ролі режисера Джона Форда дуже колоритний

76-річний Спілберг справді у цьому фільмі поділився своїм головним рецептом успіху в Голлівуді. Більшість його успішних картин — про якусь катастрофу та спосіб її подолати. Судіть самі. У першому ж блокбастері "Щелепи" головна "катастрофа" — це акула-людожер, у "Парку Юрського періоду" — воскреслі динозаври, у "Списку Шиндлера" — Голокост, у "Війні світів" — марсіани, у "Врятувати рядового Раяна" — Друга світова, у "Першому гравцю приготуватися" — небезпечна комп'ютерна гра OASIS.

Спілберг у цих картинах із "катастрофами" ніколи не забуває про хепі-енд, тому і став у Голлівуді синонімом комерційного успіху. Основна ідея його творчості: як вціліти після глобальних та особистих катастроф. І навіть вийти із них переможцем. Хочете дізнатися рецепт – дивіться фільми Стівена Спілберга.

[ + – ] Трейлери фильму "Фабельмани"

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