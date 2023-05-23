"Вбивці місячної квітки". Чому картина Скорсезе з Ді Капріо та Де Ніро викликала тріумф у Каннах-2023

Після прем'єри "Вбивць місячної квітки" режисеру Мартіну Скорсезе та акторам Леонардо Ді Капріо з Робертом Де Ніро влаштували у Каннах дев'ятихвилинні овації. Картину вже називають першим претендентом на Оскар — 2024

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У Каннах поза конкурсом тріумфально пройшла прем'єра 200-мільйонного детективного вестерна Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". Фільм знятий за мотивами однойменної книги журналіста Девіда Гранна про руйнування та геноцид індіанців осейджів. Вона має відвертий підзаголовок "Нафта. Гроші. Кров". Роман був заснований на скрупульозному вивченні звітів ФБР у справах про вбивства індіанців у період із 1921 по 1926 роки. Фокус пояснює причини тріумфу тригодинної стрічки 80-річного майстра.

Вже вийшли перші рецензії тих, хто бачив фільм, і за ними загалом можна судити про враження, яке він справив. На агрегаторі Rotten Tomatoes у картини "вбивці місячної квітки" 97% схвалення критиків на підставі трьох десятків рецензій.

Нездійсненний позитивний сценарій

Події фільму "Вбивці місячної квітки" відбуваються у 1920-х роках навколо індіанського племені осейдж із містечка Оклахома. Хто найгнобленіший народ у США? Індіанці. Що таке американська мрія? Розбагатіти. Поєднуємо ці два елементи, що вийде? Виселили індіанців у резервацію, а там раптом виявили нафту. Тепер ці знедолені корінні жителі за помахом руки стають багатіями. Нафта зробила вчорашніх аутсайдерів "червоними мільйонерами".

Але вони залишилися такими простодушними споконвічними мешканцями Нового Світу. А до нафтоносної області почали стікатися любителі наживи. І хтось невідомий почав "нових індіанців" відстрілювати. Тут на авансцені з'являється шляхетний слідчий з ФБР (ця організація лише півтора десятки років тому як була утворена), який має викрити вбивць, тим самим відновивши реноме "блідолицих".

Козирі Мартіна Скорсезе

Тут можна було піти шляхом хепі-енду. І режисери складу Стівена Спілберга так, можливо, і зробили б. Але не такий Скорсезе. Взагалі він – майстер зображення у кінематографі двох речей: витонченого насильства, що має кримінальний характер, та драм, пов'язаних із усім цим. Такими є найбільш яскраві картини режисера: "Таксист", "Злі вулиці", "Відступники", "Казино", "Банди Нью-Йорка". В опусі з підзагом "Нафта. Гроші. Кров" величезна кількість матеріалу на ці теми.

Ернест Буркхарт (Леонардо Ді Капріо) — якийсь солдат-авантюрист, який приїхав до свого дядька Вільяма Хейла (Роберт Де Ніро) в Оклахому після перемир'я 1918 року. Мета — осісти, адже Хейл — багатий фермер, який носить "скромне" прізвисько Король. Персонаж Де Ніро справляє спочатку цілком доброзичливе враження. Він начебто щиро бере участь у житті племінника. І захоплюється побутом осейджів, навіть освоївши їхню мову.

Хейл переконує свого племінника (як і його брата) одружитися з однією з спадкоємиць "червоних мільйонерів", щоб закріпити своє становище. Причому наперед уточнивши, чи не дратують його індіанки? "Чисто фізично"?

Але Ернест невибагливий. Він навіть зачаровується справді симпатичною індіанкою Моллі Кейл (Лілі Гледстоун), вирішивши "одружитися, щоб робити бізнес". Однак незабаром серед родичів починається ланцюжок насильницьких смертей.

Ернест (Леонардо Ді Капріо) з дружиною — красивою і, головне — багатою індіанкою Моллі (Лілі Гледстоун)

Індіанці – номінально власники землі. Але білі тут влаштували цивілізацію: школи, лікарні, суди, поліцію. То хто справжні господарі в Оклахомі? Скорсезе віртуозно показує, як білі американці зможуть паразитувати на новоспечених "червоних мільйонерах", для яких новий "цивілізований світ" виявиться не менш небезпечним, ніж відкрите зіткнення з "блідолицими", що тривав три століття в лісах Америки. І навіть розслідування, нещодавно організоване ФБР, не змінить сальдо на користь індіанців.

Трейлери фильму "Вбивці місячної квітки"

У ролику видно, що Скорсезе не на жарт розмахнувся у деталюванні зображення дивовижного світу Оклахоми — як природної, так і людської — суміші мов, рас, культур.

"Місячною квіткою" індіанці називали той момент, коли земля навесні покривається квітковим килимом молочних тонів. Але прибульці женуться не за красою місцевої землі, а за "рідким золотом" у її надрах. Для чого готові навіть поріднитися з тими, хто не підозрює про їхні справжні наміри.

Критики, які вже подивилися картину, вказують, що в ній не так багато очевидного насильства, але від цього вона справляє ще більше враження: тут політичний тиск розкривається через нюанси побуту, а загальний геноцид – через особисте життя героїв.

Світова прем'єра фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки" відбудеться у жовтні.

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