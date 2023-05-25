Легендарная Барбра Стрейзанд показала свою вышиванку и рассказала о своих украинских корнях

В январе этого года знаменитость присоединилась к глобальной благотворительной платформе United24.

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81-летняя американская актриса, певица и композитор Барбра Стрейзанд присоединилась к платформе United24, глобальной инициативе в поддержку Украины, запущенной 5 мая 2022 года украинскими властями во время российского вторжения в Украину. Вместе с другими мировыми знаменитостями она помогает продвигать этот проект, направленный на сбор средств для помощи пострадавшим от войны украинцам. На своей странице в Facebook знаменитость рассказала о подарке, который получила как участник проекта.

"Получила красивую вышиванку от United24. На этой вышиванке можно увидеть узоры Тернопольской области, откуда мои дедушки и дедушки по отцу в Украине. Можно выиграть то же самое, пожертвовав на реконструкцию школы в Бузовой. Давайте поможем украинским детям вернуться в школу", – написала она и продемонстрировала вышиванку.

Фото: Barbra Streisand/Facebook

Ранее бренд ETNODIM при поддержке Музея Ивана Гончара создал 13 уникальных вышиванок для звездных послов. Их сделали в двух экземплярах, одну из которых разыграна среди доноров платформы.

Каждая из созданных вышиванок – особенная. Например, на созданной для американского актера и сценариста Лиева Шрайбера изображены орнаменты Одесской области, откуда происходят его предки. На вышиванке футбольной легенды Андрея Шевченко, как киевлянина, расцвели каштаны. А в основе вышиванки канадской актрисы Кэтрин Винник лежит традиционный орнамент Галичины, где родились бабушка и дедушка звезды. Вышиванки получили также Иванна Сахно, Мак Рейнольдс, Мишель Азнавичус и другие знаменитости.

Что касается розыгрыша, то, чтобы стать его участником, нужно пожертвовать 24 доллара и выбрать вышиванку, которая нравится больше всего. Сбор продолжается с 18 мая по 1 июня.

Барбра Срейзанд – одна из икон американской культуры. Она – обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

Одна из самых известных песен Барбры Срейзанд "Woman in Love"

С первых дней войны она выступила в поддержку Украины и активно помогает нашей стране и даже стала лауреатом премии "Генезис", которой отмечают еврейских активистов и неправительственные организации за усилия в помощи народу Украины.

Ранее Фокус писал, что уроженец Бучи подарил вышиванку актеру Арнольду Шварценеггеру.