Уроженец Бучи подарил вышиванку Арнольду Шварценеггеру (фото)
По словам ассистента актера, подарок украинца ему "зашел".
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74-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил в подарок украинскую вышиванку с вышивкой белым по белому. Такой подарок ему вручил уроженец Бучи в Киевской области Владислав Кабанец, который сотрудничал с легендой.
На своей странице в Facebook он опубликовал снимок, где позирует вместе со знаменитостью, а Арни держит в руках подарок.
"Угадай, кто теперь ходит в собственной вышиванке? @schwarzenegger", – подписал фото украинцец.
По его словам, с актером он познакомился на съемках сериала. Ассистент звезды сказал, что Арни долго рассматривал подарок, и он ему "зашел". Сам Влад, выбирая вышиванку, ориентировался на то, что Шварценеггер любит белый цвет. Теперь Кабанец готов забронировать еще несколько сорочек, потому что "много крутых парней еще без них".
Вышиванка, подаренная Шварценеггеру, изготовлена луцким этно-брендом Edelvika, и изделие от украинцев есть даже в гардеробе матери Илона Маска Мэй Маск, которая очень любит наших дизайнеров.
"Вышитое настроение для легенды! Спасибо за выбор! Мы горды, что именно c Волыни поехала вышиванка для сильнейшего и непревзойденного!" – прокомментировали в Edelvika.
Ранее Арнольд Шварценеггер поддерживал Украину и выступил против войны. Он записал обращение к российским солдатам, в котором попытался донести до них правду о том, что происходит в Украине. В девятиминутном видео актер призывал не верить властям и посмотреть на происходящее с другой стороны, прекратив эту жестокую бойню.