Уроженец Бучи подарил вышиванку Арнольду Шварценеггеру (фото)

По словам ассистента актера, подарок украинца ему "зашел".

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74-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил в подарок украинскую вышиванку с вышивкой белым по белому. Такой подарок ему вручил уроженец Бучи в Киевской области Владислав Кабанец, который сотрудничал с легендой.

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На своей странице в Facebook он опубликовал снимок, где позирует вместе со знаменитостью, а Арни держит в руках подарок.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер с подарком от украинца Фото: Vlad Kabanets/Facebook

"Угадай, кто теперь ходит в собственной вышиванке? @schwarzenegger", – подписал фото украинцец.

По его словам, с актером он познакомился на съемках сериала. Ассистент звезды сказал, что Арни долго рассматривал подарок, и он ему "зашел". Сам Влад, выбирая вышиванку, ориентировался на то, что Шварценеггер любит белый цвет. Теперь Кабанец готов забронировать еще несколько сорочек, потому что "много крутых парней еще без них".

Фото: Скриншот

Вышиванка, подаренная Шварценеггеру, изготовлена луцким этно-брендом Edelvika, и изделие от украинцев есть даже в гардеробе матери Илона Маска Мэй Маск, которая очень любит наших дизайнеров.

"Вышитое настроение для легенды! Спасибо за выбор! Мы горды, что именно c Волыни поехала вышиванка для сильнейшего и непревзойденного!" – прокомментировали в Edelvika.

Ранее Арнольд Шварценеггер поддерживал Украину и выступил против войны. Он записал обращение к российским солдатам, в котором попытался донести до них правду о том, что происходит в Украине. В девятиминутном видео актер призывал не верить властям и посмотреть на происходящее с другой стороны, прекратив эту жестокую бойню.