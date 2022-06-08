Уродженець Бучі подарував вишиванку Арнольду Шварценеггеру (фото)

За словами помічника актора, подарунок українця йому "зайшов".

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74-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок українську вишиванку з білою вишивкою по білому. Такий подарунок йому вручив уродженець Бучі на Київщині Владислав Кабанець, який співпрацював із легендою.

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На своїй сторінці у Facebook він опублікував знімок, де позує разом зі знаменитістю, а Арні тримає в руках подарунок.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер із подарунком від українця Фото: Vlad Kabanets/Facebook

"Вгадай, хто тепер ходить у власній вишиванці? @ Schwarzenegger", — підписав фото українець.

З його слів, з актором він познайомився на зйомках серіалу. Помічник зірки сказав, що Арні довго розглядав подарунок, і він йому "зайшов". Сам Влад, вибираючи вишиванку, орієнтувався на те, що Шварценеггер любить білий колір. Тепер Кабанець готовий забронювати ще кілька сорочок, бо "багато крутих хлопців ще без них".

Фото: Скриншот

Вишиванка, подарована Шварценеггеру, виготовлена луцьким етнобрендом Edelvika, і виріб від українців є навіть у гардеробі матері Ілона Маска Мей Маск, яка дуже любить наших дизайнерів.

"Вишитий настрій для легенди! Дякуємо за вибір! Ми горді, що саме з Волині поїхала вишиванка для найсильнішого та неперевершеного!" — прокоментували в Edelvika.

Раніше Арнольд Шварценеггер підтримував Україну та виступив проти війни. Він записав звернення до російських солдатів, у якому спробував донести правду про те, що відбувається в Україні. У дев'ятихвилинному відео актор закликав не вірити владі та подивитися на те, що відбувається з іншого боку, припинивши цю жорстоку бійню.