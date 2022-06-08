Уродженець Бучі подарував вишиванку Арнольду Шварценеггеру (фото)
За словами помічника актора, подарунок українця йому "зайшов".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
74-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок українську вишиванку з білою вишивкою по білому. Такий подарунок йому вручив уродженець Бучі на Київщині Владислав Кабанець, який співпрацював із легендою.
На своїй сторінці у Facebook він опублікував знімок, де позує разом зі знаменитістю, а Арні тримає в руках подарунок.
"Вгадай, хто тепер ходить у власній вишиванці? @ Schwarzenegger", — підписав фото українець.
З його слів, з актором він познайомився на зйомках серіалу. Помічник зірки сказав, що Арні довго розглядав подарунок, і він йому "зайшов". Сам Влад, вибираючи вишиванку, орієнтувався на те, що Шварценеггер любить білий колір. Тепер Кабанець готовий забронювати ще кілька сорочок, бо "багато крутих хлопців ще без них".
Вишиванка, подарована Шварценеггеру, виготовлена луцьким етнобрендом Edelvika, і виріб від українців є навіть у гардеробі матері Ілона Маска Мей Маск, яка дуже любить наших дизайнерів.
"Вишитий настрій для легенди! Дякуємо за вибір! Ми горді, що саме з Волині поїхала вишиванка для найсильнішого та неперевершеного!" — прокоментували в Edelvika.
Раніше Арнольд Шварценеггер підтримував Україну та виступив проти війни. Він записав звернення до російських солдатів, у якому спробував донести правду про те, що відбувається в Україні. У дев'ятихвилинному відео актор закликав не вірити владі та подивитися на те, що відбувається з іншого боку, припинивши цю жорстоку бійню.