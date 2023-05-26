Украинский воин, потерявший обе ноги на войне, стал звездой благотворительного вечера в Каннах

Александр Будько с позывным "Терен" получил тяжелое ранение во время освобождения Харьковской области.

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Боец батальона "Карпатская Сечь" уроженец Ровно Александр Будько стал лицом бренда Indposhiv и побывал на Каннском кинофестивале. Об этом бренд сообщил на своей странице в Instagram.

"Боец батальона "Карпатская Сечь" Александр Будько с позывным "Терен" – настоящий герой нашего времени. Его характер и патриотический дух не может сломать даже война", – написал мэр Ровно Александр Третьяк..

Александр Будько стал звездой благотворительного вечера, который прошел в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Костюм для него создал украинский бренд Indposhiv. Тот самый, который ранее создавал знаменитую вышиванку с танками для президента Владимира Зеленского.

Александр Будько в Каннах

26-летний Александр Будько во время контрнаступления в Харьковской области потерял две ноги.

До войны он учился на графического дизайнера и работал баристой в кофейне в Киеве. Утром 24 февраля он искал возможность попасть на фронт, а уже через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

Тяжелое ранение Будько получил при обстреле. Первую ампутацию ему провели в селе Барвинково, потом перевезли в Харьков, Полтаву, а потом и в Киев.

Он встал на протезы после трех месяцев восстановления. Подал заявку в Revived Soldiers Ukraine, которые еще с 2014 года помогают нашим военным. Через несколько месяцев Александр поехал в США, где ему сделали три пары протезов, в том числе для бега и для занятий кроссфитом. Сейчас Александр шутит, что у него шесть ног "как у паука".

В своем Instagram мужчина рассказывает о военных буднях и пишет книгу — военную биографию под названием "История упрямого мужчины".

На благотворительно вечере в Каннах удалось собрать 55 тысяч евро, которые пойдут на закупку эвакуационных машин и на развитие военной медицины.

Напомним, ранее на Каннском кинофестивале блогер из Украины Илона Чернобай устроила перформанс на красной дорожке. Она вышла в платье цветов украинского флага и облила себя бутафорской кровью.