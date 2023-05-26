Украшение одного из членов королевской семьи глубоко оскорбило Меган Маркл, – биографы

После разразившегося скандала принцессе Майкл Кентской пришлось принести публичные извинения.

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Меган Маркл, у которой с самого начала не сложились отношения с родственниками мужа в королевской семье Великобритании, обиделась на брошь принцессы Майкл Кентской и посчитала ее "бесчувственной" по отношению к ее афроамериканскому происхождению. Об этом говорится в биографии "В поисках свободы".

По информации, изложенной в книге Омида Скоби и Кэролин Дюран, герцогиня Сассекская почувствовала, что вызывающая споры брошь "черный арап" принцессы Майкл Кентской "послала сообщение" после того, как королевская особа надела драгоценность на рождественский обед, устроенный покойным монархом в Букингемском дворце в 2017 году. Тогда же там впервые присутствовала и Меган Маркл.

Принцесса Майкл, которая замужем за двоюродным братом королевы, принцем Майклом, была замечена в украшениях в стиле блекамур на пальто, когда проезжала через ворота за несколько дней до Рождества. Она не сидела за одним столом с американкой, но могла быть представлена ей на частной встрече.

Принцесса Майкл тогда публично извинилась, и дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что она "очень сожалеет и огорчена тем, что это нанесла оскорбление".

Принцесса Майкл Кентская в броши, которая привела к скандалу Фото: Getty Images

Блэкамур – это жанр статуэток, небольших скульптур или украшений, на которых в основном изображены мужчины, но иногда и женщины с черной кожей, обычно XVIII века. Это дорогие аксессуары – многие из них оцениваются от 10 000 фунтов стерлингов и выше.

Украшение в стиле Блэкамур

Авторы биографии считают, что выбор броши для мероприятия был "как минимум" "нечувствительностью к афроамериканским корням Меган и расизму, с которым она столкнулась с тех пор, как начала встречаться с Гарри".

"Когда дело доходит до королевской моды, каждая деталь продумана до мелочей. Выбор принцессой Майкл броши мог быть просто ошибкой, но в глубине души Меган задавалась вопросом, не посылается ли сообщение в булавке на туловище африканца в золотом тюрбане и богато украшенной одежде", – говорится в книге.

Представитель принцессы Майкл сказал, что брошь была подарком, и королевская особа ранее надевала ее много раз.

Это не первый раз, когда родственница монарха, получившая прозвище Принцесса Напористая, оказывается в центре расистского скандала. В 2004 году ее обвинили в том, что она оскорбила группу чернокожих посетителей в шикарном нью-йоркском ресторане, якобы призывая их "вернуться в колонии" из-за шума. Принцесса категорически отвергла все обвинения.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри готовят новый удар по королевской семье. Они задумались о том, чтобы снять художественный фильм о непростой жизни во дворце.