Прикраса одного з членів королівської родини глибоко образила Меган Маркл, – біографи

Після скандалу, що вибухнув, принцесі Майкл Кентській довелося публічно вибачитися.

Related video

Меган Маркл, у якої від самого початку не склалися стосунки з родичами чоловіка в королівській родині Великої Британії, образилася на брошку принцеси Майкл Кентської і вважала її "байдужою" до її афроамериканського походження. Про це йдеться у біографії "У пошуках свободи".

За інформацією, викладеною в книзі Оміда Скобі і Керолін Дюран, герцогиня Сассекська відчула, що неоднозначна брошка "чорний арап" принцеси Майкл Кентської "послала повідомлення" після того, як королівська особа надягла коштовність на різдвяний обід, влаштований покійною королевою у 2017 році в Букінгемському палаці. Тоді ж там уперше була присутня і Меган Маркл.

Принцеса Майкл, яка заміжня за двоюрідним братом королеви, принцом Майклом Кентським, була помічена в прикрасах у стилі блекамур на пальто, коли та проїжджала через ворота за кілька днів до Різдва. Вона не сиділа за одним столом із американкою, але могла бути представлена їй на приватній зустрічі.

Королівська особа тоді публічно вибачилася, і палац опублікував заяву, в якій говорилося, що вона "дуже шкодує та засмучена тим, що це завдала образи".

Принцеса Майкл Кентська в брошці, що призвела до скандалу Фото: Getty Images

Блекамур – це жанр статуеток, невеликих скульптур або прикрас, на яких в основному зображені чоловіки, але іноді і жінки з чорною шкірою, зазвичай XVIII століття. Це дорогі аксесуари — багато які з них оцінюєються від 10 000 фунтів стерлінгів і вище.

Прикраса у стилі блекамур

Автори біографії вважають, що вибір брошки для заходу був "як мінімум" "нечутливістю до афроамериканського коріння Меган і расизму, з яким вона зіткнулася з того часу, як почала зустрічатися з Гаррі".

"Коли справа доходить до королівської моди, кожна деталь продумана до дрібниць. Вибір принцесою Майкл брошки міг бути просто помилкою, але в глибині душі Меган задавалася питанням, чи не надсилається повідомлення в брошці у вигляді тулуба африканця в золотому тюрбані і багато прикрашеному одязі", – йдеться у книзі.

Представник принцеси Майкл сказав, що брошка була подарунком, і королівська особа раніше одягала її багато разів.

Це не вперше, коли родичка монарха, яка отримала прізвисько Принцеса Напориста, опиняється в центрі расистського скандалу. 2004 року її звинуватили в тому, що вона образила групу чорношкірих відвідувачів у шикарному нью-йоркському ресторані, нібито закликаючи їх "повернутись у колонії" через галас. Принцеса категорично відкинула усі звинувачення.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл та принц Гаррі готують новий удар по королівській родині. Вони замислилися над тим, щоб зняти художній фільм про непросте життя у палаці.