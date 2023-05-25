Принц Гаррі та Меган Маркл готують новий удар по королівській родині

Темою фільму стане, звичайно, важке життя пари в королівській родині. Поки що остаточного рішення про зйомки не ухвалено, проте Меган, натхненна минулим гонораром від Netflix, цього дуже хоче.

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Принц Гаррі та Меган Маркл, які постійно говорять про те, що потребують конфіденційності, продовжують заробляти на скандалах навколо королівської родини та темі стосунків зі своїми британськими родичами. Не встиг світ переварити мемуари Гаррі та документальний фільм від Netflix "Гаррі та Меган", як парочка анонсувала повнометражний фільм, пише Mirror.

За інформацією видання, пара веде переговори з Netflix про створення нового фільму про їхні королівські будні з акцентом на досвід життя у палаці.

Повідомляється, що на новий проєкт вони наважилися після того, як стрімінговий сервіс оголосив, що створює художню картину про сумнозвісне інтерв'ю принца Ендрю з журналісткою Емілі Мейтліс. У стрічці потокового гіганта під назвою Scoop зіграють Руфус Сьюелл у ролі герцога Йоркського та Джилліан Андерсон у ролі Емілі, а також Біллі Пайпер та Кілі Хоуз.

Меган і Гаррі вирішили спочатку просто "почекати і побачити", як сприйматиметься цей новий фільм, але думають, що вони мають "розповідь про те, що сталося у палаці, на великому екрані".

"В їхній історії є багато нюансів, які, на їхню думку, все ще відсутні після документального фільму та книги Гаррі", — повідомляє джерело журналу Closer.

За словами інсайдера, пара залишилася дуже задоволеною гонораром, отриманим за попередній проєкт, і має намір співпрацювати далі. Натомість у Netflix не цікавляться документальними фільмами або дитячими телешоу від пари, але хочуть більше "пікантних речей" про їхнє королівське життя:

"Немає сумнівів, що вони отримають за це хорошу платню, що дуже привабливо. Меган дійсно наполягає на цьому, але Гаррі ставиться до цього обережніше, але вони розважаються цією ідеєю і їхня команда, говорячи про те, які гроші вони хотіли б отримати за права на свою історію".

Раніше герцоги Сассекські потрапили на смуги газет після того, як заявили, що нібито мало не повторили долю принцеси Діани, тікаючи від папараці, коли залишали гала-концерт, присвячений 50-річчю Фонду Ms Foundation for Women. У машині з ними була мати Меган Дорія. Щоправда, багато хто поставився до їхнього повідомлення скептично, вважаючи, що вони вкотре вирішили нагадати про себе.

Нещодавно пара відсвяткувала п'яту річницю весілля. 19 травня 2018 року вони одружилися в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, а через рік у них народився первісток Арчі.

У 2020-му Гаррі та Меган вирішили піти з посади старших членів королівської родини і переїхали до Каліфорнії, перш ніж у червні 2021 року у них народилася друга дитина, принцеса Лілібет.

Прагнучи до власної "фінансової незалежності", пара дала Опрі Вінфрі відверте інтерв'ю і випустила власний однойменний документальний фільм Netflix всього за кілька місяців до того, як Гаррі видав свою біографію "Запасний".

Раніше Фокус писав, що примирення між принцами Вільямом та Гаррі неможливе.