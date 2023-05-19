Меган Маркл і принц Гаррі відзначають 5-ту річницю весілля

Герцог та герцогиня Сассекські одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року.

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Усього через три дні після того, як герцог і герцогиня Сассекські були залучені в те, що їхній представник назвав "майже катастрофічною автомобільною гонитвою", коли папараці переслідували їхню машину після заходу в Нью-Йорку, пара відзначає п'яту річницю свого весілля. Про це пише People.

41-річна Меган та 38-річний принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

На службі були присутні рідні та друзі, у тому числі королева Єлизавета ||, принц Філіп, тодішній принц Чарльз, Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон. Чарльз, коронований на початку цього місяця, відіграв особливу роль на весіллі сина, супроводжуючи Меган до вівтаря. Її батько Томас Маркл не зміг бути присутнім на весіллі. Мати Меган, Доріа Регланд, була присутня на заході і пішла з церемонії пліч-о-пліч з новим свекром своєї дочки.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі Фото: Getty Images

У своєму серіалі Netflix "Гаррі та Меган", що вийшов у грудні, пара поділилася інтимними фотографіями святкування та вечірнього прийому. Вони розповіли, що свій перший танець вони виконали під "Землю 1000 танців" Вілсона Пікетта.

"Я просто дуже хотіла, щоб музика була веселою. Навіть наш перший танець", — згадує Меган.

На кадрах, які ніколи раніше не публікувалися, пара танцює один з одним і позує з друзями — Меган у сукні Stella McCartney з бретельками, а Гаррі — у класичному смокінгу і краватці-метелику.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі Фото: Скриншот/Netflix

Джерела говорили на той час: "Це була величезна танцювальна вечірка, всі розслабилися і відірвалися. Просто весела ніч і зовсім не душно".

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі Фото: Скриншот/Netflix

Герцог та герцогиня Сасекські традиційно відзначають свій особливий день, обмінюючись подарунками.

"Вони люблять робити по-своєму традиційні весільні подарунки, — сказало раніше джерело виданню. — Перша річниця була на папері, і Меган написала весільну промову і вставила її для нього".

На свою другу річницю у 2020 році "вони обидва подарували один одному подарунки на основі бавовни". Безперечно, це був дуже творчий та романтичний жест, як і всі їхні подарунки один одному.

Традиційним подарунком на третю річницю є шкіра, як символ чогось, що з віком стає тільки кращим, а четверта річниця відзначається фруктами та квітами, що символізують розквіт стосунків та їх дозрівання.

Згідно з Brides.com, п'ята річниця відзначається подарунками з дерева.

"Це свідчить про міцність і довговічність вашого шлюбу, а також про міцне вічне коріння, яке ви пускаєте", — йдеться в публікації.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі розповів про ситуацію, коли боявся втратити Меган Маркл.