В Бразилии нашли тело известного актера, похороненное в ящике под слоем бетона
Джефферсон Мачадо исчез еще в январе этого года, а в феврале его объявили пропавшим без вести.
Джефферсона Мачадо, известного актера бразильских сериалов, нашли в деревянном ящике, похороненным под бетонным полом уборной дома в Рио-де-Жанейро. Поиски актера продолжались с января этого года. Об этом пишет NYpost.
Полиция и семейный адвокат 44-летнего актера сообщили, что тело актера было засунуто в ящик, его шею обвивала металлическая проволока, а его руки были связаны. Правоохранители предполагают, что его задушили.
Пока никаких арестов не было произведено, но полиция хочет допросить арендатора жилища, где было найдено тело актера.
44-летний Джефферсон Мачадо исчез из своего дома в Рио-де-Жанейро в январе и был официально признан пропавшим без вести в феврале. Судмедэксперты опознали актера по отпечаткам пальцев. Но отметили, что тот, кто закопал ящик с его телом, полил его какой-то жидкостью, чтобы отбить запах, а яму залил бетоном.
Хозяйка дома сообщила полиции, что сдала флигель некоему мужчине. Полиция хотела бы его допросить, но он исчез.
Новостной канал R7 сообщил, что Мачадо, похоже, знал человека, который арендовал флигель, и что его видели у него в гостях.
Мачадо исчез из своего дома в Кампо-Гранде, 27-го числа, соседи пожаловались на лай восьми собак, которых держал актер и те обнаружили, что актер пропал.
Его мать, Мария дас Дорес, сообщила бразильскому изданию Notícias do Dia, что в последний раз она разговаривала с Мачадо 29 января и сказала, что он ездил в Сан-Паулу, чтобы пройти собеседование по поводу работы и остановился в доме друга.
Но они все больше беспокоились, потому что Мачадо перестал им звонить, а текстовые сообщения, отправляемые с его мобильного телефона, содержали ошибки, что было для него нехарактерно.
Однажды он сказал матери, что не может позвонить по видеосвязи, потому что уронил свой мобильный телефон в воду.
Их тревога возросла в феврале, когда пароль его облака был изменен, а местоположение мобильного телефона отключено.
Джефферсон Мачадо был известным в Бразилии актером сериалов, также он много лет работал моделью.
Напомним, ранее в США нашли мертвым известного актер Лэнса Реддика. Реддик был звездой фильма "Джон Уик", играл в сериалах "Босх", "Грань" и "Тюрьма Оз".