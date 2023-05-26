В Бразилии нашли тело известного актера, похороненное в ящике под слоем бетона

Джефферсон Мачадо исчез еще в январе этого года, а в феврале его объявили пропавшим без вести.

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Джефферсона Мачадо, известного актера бразильских сериалов, нашли в деревянном ящике, похороненным под бетонным полом уборной дома в Рио-де-Жанейро. Поиски актера продолжались с января этого года. Об этом пишет NYpost.

Полиция и семейный адвокат 44-летнего актера сообщили, что тело актера было засунуто в ящик, его шею обвивала металлическая проволока, а его руки были связаны. Правоохранители предполагают, что его задушили.

Пока никаких арестов не было произведено, но полиция хочет допросить арендатора жилища, где было найдено тело актера.

44-летний Джефферсон Мачадо исчез из своего дома в Рио-де-Жанейро в январе и был официально признан пропавшим без вести в феврале. Судмедэксперты опознали актера по отпечаткам пальцев. Но отметили, что тот, кто закопал ящик с его телом, полил его какой-то жидкостью, чтобы отбить запах, а яму залил бетоном.

Джефферсон Мачадо работал моделью и актером

Хозяйка дома сообщила полиции, что сдала флигель некоему мужчине. Полиция хотела бы его допросить, но он исчез.

Новостной канал R7 сообщил, что Мачадо, похоже, знал человека, который арендовал флигель, и что его видели у него в гостях.

Мачадо исчез из своего дома в Кампо-Гранде, 27-го числа, соседи пожаловались на лай восьми собак, которых держал актер и те обнаружили, что актер пропал.

Его мать, Мария дас Дорес, сообщила бразильскому изданию Notícias do Dia, что в последний раз она разговаривала с Мачадо 29 января и сказала, что он ездил в Сан-Паулу, чтобы пройти собеседование по поводу работы и остановился в доме друга.

Но они все больше беспокоились, потому что Мачадо перестал им звонить, а текстовые сообщения, отправляемые с его мобильного телефона, содержали ошибки, что было для него нехарактерно.

Однажды он сказал матери, что не может позвонить по видеосвязи, потому что уронил свой мобильный телефон в воду.

Их тревога возросла в феврале, когда пароль его облака был изменен, а местоположение мобильного телефона отключено.

Незадолго до исчезновения Мачадо снимался в сериале

Джефферсон Мачадо был известным в Бразилии актером сериалов, также он много лет работал моделью.

Напомним, ранее в США нашли мертвым известного актер Лэнса Реддика. Реддик был звездой фильма "Джон Уик", играл в сериалах "Босх", "Грань" и "Тюрьма Оз".