Блейк Лайвли заметили в ярком образе на съемках нового фильма

Блейк Лайвли улыбалась своим поклонникам, которые наблюдали за съемками.

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35-летняя американская актриса и модель Блейк Лайвли была замечена во время съемок сцены для грядущего романтического фильма "Все закончится на нас" в Хобокене, штат Нью-Джерси. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Сплетница" широко улыбнулась и помахала своим поклонникам. Актриса выбрала яркий и нестандартный образ: она была в светло-коричневой куртке на молнии поверх черного укороченного топа. Лайвли также носила брюки с разным рисунком, с синей верхней частью и бежевыми штанинами. Свой дневной образ она завершила коричневыми туфлями.

Ее коллега, 39-летний актер Джастин Бальдони на съемках был в серой толстовке с капюшоном, надетой под черное пальто, узких брюках-карго и высоких кроссовках Nike.

Фильм "Все закончится на нас" основан на одноименном романе Коллин Гувер, опубликованном в 2016 году. Книга рассказывает о женщине, которая возвращается в свой родной город и возрождает старый роман, имея дело с токсичными отношениями. Роман получил положительные отзывы и был продан тиражом более миллиона копий по всему миру. За книгой Гувера последовало продолжение "Все начинается с нас", вышедшее в октябре. Разработка экранизации фильма "Все закончится на нас" началась в 2019 году.

Это первый проект Блейк Лайвли с тех пор, как в начале 2023 года она родила четвертого ребенка от мужа, 46-летнего Райана Рейнольдса.

Также Фокус писал о комментарии Райана Рейнольдса о рождении четвертого ребенка в их семье.