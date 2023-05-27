Блейк Лайвлі помітили у яскравому образі на зйомках нового фільму

Блейк Лайвлі посміхалася своїм шанувальникам, котрі спостерігали за зйомками.

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35-річну американську акторку і модель Блейк Лайвлі помітили під час зйомок сцени для майбутнього романтичного фільму "Все закінчиться на нас" у Хобокені, штат Нью-Джерсі. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Пліткарка" широко посміхнулася і помахала своїм шанувальникам. Акторка обрала яскравий та нестандартний образ: вона була у світло-коричневій куртці на блискавці поверх чорного вкороченого топу. Лайвлі також носила штани з різним малюнком, із синьою верхньою частиною та бежевими штанинами. Свій денний образ вона завершила коричневими туфлями.

Її колега, 39-річний актор Джастін Бальдоні на зйомках був у сірій толстовці з капюшоном, одягненою під чорне пальто, вузьких брюках-карго та високих кросівках Nike.

Фільм "Все закінчиться на нас" заснований на однойменному романі Коллін Гувер, опублікованому у 2016 році. Книга розповідає про жінку, яка повертається до свого рідного міста та відроджує старий роман, маючи справу з токсичними стосунками. Роман отримав позитивні відгуки та був проданий тиражем понад мільйон копій у всьому світі. За книгою Гувера було продовження "Все починається з нас", що вийшло в жовтні. Розробка екранізації фільму "Все закінчиться на нас" розпочалася у 2019 році.

Це перший проект Блейк Лайвлі з того часу, як на початку 2023 року вона народила четверту дитину від чоловіка, 46-річного Раяна Рейнольдса.

Також Фокус писав про коментарі Раяна Рейнольдса про народження четвертої дитини у їхній родині.