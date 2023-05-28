Брат Пола Уокера назвал новорожденного сына в честь покойной звезды (фото)

Американский киноактер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 30 ноября 2013 года. Ему было 40 лет.

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34-летний Коди Уокер поделился, что он и его супруга Фелиция Нокс назвали своего новорожденного сына Полом в честь звезды "Форсажа", который умер в 2013 году. Об этом сообщает People.

"Пол Барретт ("Медведь") Уокер родился весом 7 фунтов 4 унции в воскресенье, 30 апреля, в Аризоне", — говорится в сообщении.

Сутки спустя родители троих детей выбрали "идеальное" имя для своего малыша.

"В ноябре исполнится 10 лет с тех пор, как мы потеряли моего брата Пола, и я просто почувствовал, что сейчас самое подходящее время", — сказал Коди.

Дети Коди Уокера

Он также объяснил, почему так важно сохранить имя Пола в семье Уокеров.

"Моего брата Пола звали Пол Уильям Уокер IV, и это имя восходит к четырем поколениям. В семье его звали "маленький Пол" или "Пол четвертый", хотя он быстро перерос нашего отца ростом. Для меня было важно сохранить это имя".

Пол, наиболее известный по роли Брайана О’Коннера во франшизе "Форсаж", погиб в автокатастрофе в возрасте 40 лет. В то время съемки "Форсажа 7" еще не закончились и братья Уокера снимались вместо него.

Коди также помогает сохранить память о своем брате, участвуя в фестивале FuelFest, который стартует 3 июня на гоночной трассе Irwindale Speedway в Калифорнии. Фестиваль автоспорта прославляет автомобильную культуру, а также собирает деньги для Reach Out Worldwide, некоммерческой благотворительной организации, которую Пол основал в январе 2010 года.

Пол Уокер с братьями - Калебом и Коди Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, дочь Пола Уокера рассказала о знаках от покойного актера.