Дочь Пола Уокера рассказала о знаках от покойного актера

В 2013 году американский актер погиб в автокатастрофе в возрасте 40 лет.

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Единственная дочь умершего Пола Уокера Мидоу рассказала о сигналах от него. Об этом пишет Page Six.

24-летняя модель призналась, что она получает знаки от своего покойного отца, актера Пола Уокера спустя почти 10 лет после его трагической смерти.

Пол Уокер, известный по роли Брайана О'Коннера во франшизе "Форсаж", погиб в автокатастрофе в 2013 году. На момент смерти ему было 40 лет. Единственному ребенку знаменитости тогда было 15 лет.

Недавно Мидоу сказала, что она все еще чувствует особую связь со своим покойным отцом.

"Для меня это числа, четыре и семь — любимые числа моего папы", — сказала она.

"И я клянусь, каждый раз, когда я сомневаюсь в чем-то или когда я спорю с кем-то или чем-то, я начинаю видеть четыре и семь повсюду. Поэтому я всегда знаю, что это он".

Мидоу Уокер

"Даже вчера был момент, а потом начали звонить часы. И я подумала: "Хорошо, все хорошо, все будет хорошо", — добавила 24-летняя Мидоу.

Недавно девушка пошла по стопам своего знаменитого отца, снявшись в эпизодической роли в 10-й части франшизы "Форсаж".

"Для меня это очень волнительно, и он был бы впечатлен, что это происходит", — призналась наследница актера.

Мидоу Уокер Фото: Getty Images

Напомним, Мидоу Уокер рассказала, каким способом вспоминает голос отца.

Также Фокус писал о трогательном снимке Пола Уокера с его единственной дочерью.