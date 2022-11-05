Дочь Пола Уокера призналась, как справляется со смертью отца

Для того, чтобы вспомнить голос родного отца, как рассказывает 24-летняя Мидоу Уокер, она часто пересматривает фильмы с участием родного человека.

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24-летняя американская модель и единственный ребенок Пола Уокера Мидоу Уокер рассказала, как справляется со смертью отца. Об этом пишет Page Six.

По словам дочери погибшего актера, она часто просматривает фильмы отца, чтобы помнить его голос.

"Мне нравится смотреть (его фильмы — ред.) по ночам. Это доставляет мне радость говорить о нем, как о живом, и поддерживать его дух", — рассказывает Мидоу Уокер.

В частности, модель отметила, что ей очень повезло, что она легко может включить любой фильм отца и услышать его голос.

[ + – ] Пол Уокер с дочерью Мидоу

В конце ноября 2022 будет девять лет со дня смерти звезды фильмов "Форсаж" Пола Уокера. Американский актер в возрасте 40 лет скончался в автомобильной катастрофе. В тот день, 30 ноября 2013 года, Уокер с другом посетил мероприятие благотворительного фонда.

24-летняя Мидоу – единственный ребенок погибшего Пола Уокера. Она родилась от союза актера с Ребеккой Сотерос. На момент смерти отца девочке исполнилось 15 лет. Впрочем, она часто вспоминает его во время интервью и в своих соцсетях.

[ + – ] Мидоу Уокер

Напомним, Мидоу Уокер призналась, что делала аборт.

Также Фокус писал о церемонии бракосочетания дочери Пола Уокера и актера Луиса Торнтона-Аллана в октябре 2021 года. К алтарю единственного ребенка погибшего актера вел его приятель Вин Дизель.