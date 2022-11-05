Дочка Пола Вокера зізналася, як справляється зі смертю батька

Для того, щоб згадати голос рідного батька, як розповідає 24-річна Мідоу Вокер, вона часто переглядає фільми за участю рідної людини.

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24-річна американська модель та єдина дитина Пола Вокера Мідоу Вокер розповіла, як справляється зі смертю батька. Про це пише Page Six.

За словами доньки загиблого актора, вона часто переглядає фільми батька, аби пам'ятати його голос.

"Мені подобається дивитися (його фільми — ред.) ночами. Це доставляє мені радість говорити про нього, як про живого, і підтримувати його дух", — розповідає Мідоу Вокер.

Зокрема модель зазначила, що їй дуже пощастило, що вона легко може увімкнути будь-який фільм батька та почути його голос.

[ + – ] Пол Вокер з донькою Мідоу

У кінці листопада 2022 буде дев'ять років з дня смерті зірки фільмів "Форсаж" Пола Вокера. Американський актор у віці 40 років помер під час автомобільної катастрофи. У той день, 30 листопада 2013 року, Вокер з другом відвідав захід благодійного фонду.

24-річна Мідоу — єдина дитина загиблого Пола Вокера. Вона народилася від союзу актора з Ребеккою Сотерос. На момент смерті батька дівчинці виповнилося 15 років. Втім, вона часто згадує його під час інтерв'ю та у своїх соцмережах.

[ + – ] Мідоу Вокер

Нагадаємо, Мідоу Вокер зізналася, що робила аборт.

Також Фокус писав про церемонію одруження доньки Пола Вокера та актора Луїса Торнтона-Аллана у жовтні 2021. До вівтаря єдину дитину загиблого актора вів його приятель Він Дізель.