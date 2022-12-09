Дочь Пола Уокера показала трогательный кадр с покойным отцом (фото)

У Пола Уокера осталась единственная дочь.

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24-летняя американская модель Мидоу Уокер поделилась трогательным архивным кадром с покойным отцом в своих соцсетях.

Звезда подиума в Instagram-stories опубликовала фото, на котором изображена еще совсем маленькой с умершим актером Полом Уокером. На снимке звезда фильма "Форсаж" учит свою единственную дочь играть в боулинг.

[ + – ] Пол Уокер с единственной дочерью Мидоу

Американский актер погиб 30 ноября 2013 года в результате автокатастрофы. Пол Уокер вместе со своим другом попал в ДТП. Роджер Родас, находившийся за рулем машины, значительно превысил скорость и не справился с управлением. Они оба погибли на месте.

Мидоу, которой на момент смерти отца было 15 лет, сейчас строит карьеру в сфере моделинга. Она украшает обложки влиятельных глянцев и участвует в показе новых коллекций известных брендов.

В 2021 модель вышла замуж за актера Луиса Торнтона-Аллана. К алтарю невесту вел товарищ покойного отца Вин Дизель.

24-летняя Мидоу часто вспоминает своего отца, рассказывая о личных переживаниях в интервью и показывая архивные трогательные кадры.

[ + – ] Мидоу Уокер Фото: Meadow Walker/Twitter

Напомним, Мидоу Уокер призналась, что в свое время делала аборт.

Также Фокус писал о том, как единственная дочь погибшего Пола Уокера справляется с его смертью.