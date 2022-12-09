Донька Пола Вокера показала зворушливий кадр з покійним батьком (фото)

У покійного актора залишилася єдина донька.

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24-річна американська модель Мідоу Вокер поділилася зворушливим архівним кадром з покійним батьком у своїх соцмережах.

Зірка подіуму в Instagram-stories опублікувала фото, на якому зображена ще зовсім маленькою з померлим актором Полом Вокером. На знімку зірка фільму "Форсаж" навчає свою єдину доньку грати в боулінг.

[ + – ] Пол Вокер з єдиною донькою Мідоу

Американський актор загинув 30 листопада 2013 року унаслідок автокатастрофи. Пол Вокер разом зі своїм другом потрапив в ДТП. Роджер Родас, який був за кермом машини, значно перевищив швидкість та не впорався з кермуванням. Вони обидвоє загинули на місці.

Наразі Мідоу, якій на момент смерті батька було 15 років, будує кар'єру в сфері моделінгу. Вона прикрашає обкладинки впливових глянців та бере участь у показ нових колекцій відомих брендів.

У 2021 модель вийшла заміж за актора Луїса Торнтона-Аллана. До вівтаря наречену вів товариш покійного батька Він Дізель.

24-річна Мідоу часто згадує свого батька, розповідаючи про особисті переживання в інтерв'ю та викладаючи архівні зворушливі кадри.

[ + – ] Мідоу Вокер Фото: Meadow Walker/Twitter

Нагадаємо, Мідоу Вокер зізналася, що свого часу робила аборт.

Також Фокус писав про те, як єдина донька загиблого Пола Вокера справляється з його смертю.