Прогулки, шопинг и йога. Как Тина Тернер провела свои последние дни

Легендарная певица скончалась в 83 года после продолжительной болезни, но последние дни она провела в покое, наслаждаясь жизнью в Швейцарии.

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Тина Тернер скончалась 24 мая в своем доме в городке Кюснахт на берегу живописного Цюрихского озера. Последние 26 лет она жила в Швейцарии. И пару лет назад певица сообщила, что заканчивает свою карьеру и хочет покоя. Так и произошло. Какими были последние дни певицы, пишет Daily Mail.

Соседи певицы вспоминают ее, как скромную, вежливую и дружелюбную. Несмотря на то, что у нее был личный дворецкий и полный штат персонала, звезда ездила сама на своем Porsche Cayenne.

Она прогуливалась по улицам Кюснахта, занималась шопингом и часто ее видели сидящей в шезлонге в местном парке, когда она наслаждалась видом на заснеженные вершины гор.

"Ей нравилось ходить в парк и сидеть у воды. Это очень спокойное место. Она говорила Gruezi, как мы говорим "привет" на швейцарско-немецком языке, прохожим. Она была очень милой", — отмечают жители городка.

До того как Тина Тернер и ее супруг Эрвин Бах обзавелись собственным домом, они снимали виллу Chateau Algonquin. Именно к воротам этой виллы безутешные фанаты несли цветы, узнав о смерти певицы.

Вилла, где жила Тина Тернер

Мясник Бенни Лэнг рассказал, что хоть у Тины и Эрвина был дворецкий, они сами любили ходить по магазинам.

"Особенно им понравился ресторан Moreira Gourmet House. Это лучшее место в этом районе для покупки копченого лосося и белых трюфелей", — отметил лавочник.

Тина Тернер переехала в Kюснахт в 1995 году, когда ее муж-немец Эрвин Бах получил работу в швейцарском офисе EMI Music в соседнем Цюрихе. Они поженились в 2013 году.

Свадьба Тины Тернер

В том же году Тина получила швейцарское гражданство и отказалась от американского паспорта.

Тернер, которая научилась говорить по-немецки, чтобы иметь право на получение швейцарского гражданства, и усвоила особый швейцарский диалект, посещала занятия йогой в общественном парке Хорн, в нескольких минутах ходьбы от ее имения.

Тина Тернер в Швейцарии

Тернер также часто посещала магазин дизайнерской одежды "Ларедо".

Продавец Арзу Оезогуз рассказала, что она часто заходила в их бутик за обновками. Иногда сама, а иногда в сопровождении супруга.

"Она не была высокомерной. Я говорила: "Здравствуйте, мисс Тернер", и она отвечала "привет". Она любила туфли. У нас есть очень красивая обувь, сделанная итальянскими дизайнерами. Они стоят около 1000 швейцарских франков. Мы также продаем одежду. Наши платья стоят примерно столько же", — по словам Арзу Тина любила красивые платья, а также покупала кашемировые свитера себе и своему мужу.

Напомним, Кюснахт, который находится в нескольких минутах езды от финансовой столицы Швейцарии Цюриха, является домом для многих богатых эмигрантов.

Местные жители отмечают, что раз иностранцы переезжают сюда, чтобы вести спокойную жизнь, то они им это обеспечивают. Многие владельцы ресторанов и магазинов говорят по-английски.

Chateau Algonquin, куда стекались поклонники певицы, чтобы засвидетельствовать свое почтение, теперь принадлежит бизнес-леди из Швейцарии.

Впечатляющее поместье было домом для Тернер и ее мужа Эрвина Баха в течение последних 22 лет.

Но пара никогда не владела этой виллой, а только арендовала ее у владельца.

Тина и Эрвин переехали в Кюснахт в 1998 году, потому что певица хотела жить у Цюрихского озера.

Именно здесь они сыграли свадьбу. Тернер и ее муж также приобрели виллу дальше вдоль озера в деревне Штаефа для отдыха на выходных в 2021 году. Только после того, как получили гражданство Швейцарии.

Дом Тины Тернер в Швейцарии Фото: Sonntags Zeitung

Поместье на берегу озера состоит из десяти зданий с частным прудом, ручьем, бассейном и лодочной палубой, расположенных на шести акрах земли.